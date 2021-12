El equipo de gobierno aprueba la oferta de empleo de este año con 18 plazas

El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado la oferta de empleo público de 2021 que incluye 18 plazas de personal funcionario, que ya existen en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), además de hacer fijos a nueve trabajadores que llevaban más de tres años con contrato temporal.



El anuncio lo ha hecho este viernes el concejal de Personal en funciones, Juan Arias, tras su aprobación en Junta Local de Gobierno.



Esos últimos nueve trabajadores se harán fijos acogidos al decreto del Gobierno central para reducir la tasa de temporalidad y reducir las interinidades en las administraciones públicas.



Están cubriendo plazas que no estaban incluidas en la RPT, pero sí estaban financiadas dentro del presupuesto municipal.



En cuanto a la oferta de empleo público de 2021, están incluidas las plazas que se ofertaron en 2010, pero cuyo proceso no llegó a concluir.



Aunque el Gobierno municipal no está obligado a ello, Arias ha señalado que lo han decidido así ya que muchos de ellos pagaron las tasas para presentarse a los exámenes.



Tasas que tienen que reclamar, además de presentarse de nuevo a la convocatoria.



También están incluidas las plazas de las ofertas públicas de 2019 y 2020, algunas de las cuales no se han cubierto aún.



Entre ellas, está la de un oficial y dos agentes de la Policía Local, tres oficiales de obras, un arquitecto y un inspector de tributos.



La intención del equipo de Gobierno, expresada por Arias, es que “a partir de enero salgan las convocatorias y se empiecen la cubrir las plazas y, si es posible, hacerlo a lo largo de 2022, a pesar de que tenemos tres años de plazo”.