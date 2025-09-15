Dos hermanos de Zafra ahondan en la vida y obra de Ruy López de Segura, el sacerdote extremeño que creó el ajedrez moderno

‘Ruy López de Segura. La cara oculta del tablero’ es el título del libro que han escrito los hermanos Daniel y Francisco de Asís Gragera sobre el sacerdote, nacido en Zafra allá por el año 1530, y al que se le considera con uno de los precursores del ajedrez moderno y primer campeón del mundo.

Los hermanos Gragera, naturales de Zafra, han empleado cinco años en investigar la figura de Ruy López, que da nombre a la más famosa y practicada apertura de ajedrez (1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5) y que también se conoce como apertura española.

Portada del libro sobre Ruy López

Este jueves, a las 20 horas, en el Centro Cultural de Santa Marina de Zafra, de la Fundación Caja Badajoz, se presentará el libro, a cargo del Gran Maestro de ajedrez Manuel Pérez Candelario.

El libro ha contado con la colaboración de diversos historiadores españoles, italianos y norteamericanos, además de un centenar de instituciones nacionales e internacionales.

Apertura española

La obra está dividida en 27 capítulos, conclusiones y anexos, con un total de 550 páginas, siendo un libro interactivo que contiene numeroso material digitalizado disponible a través de unos 700 QR, donde se pueden analizar partidas de manera online y consultar recortes de prensa, fotografías, documentos originales del siglo XVI, etc.

El autor del prólogo es Leontxo García, reputado divulgador de ajedrez y periodista, y del epílogo, el historiador de ajedrez José A. Garzón, conocido por sus investigaciones sobre el origen valenciano del ajedrez moderno.

Hay que resaltar que durante la investigación los hermanos Gragera localizaron la verdadera ubicación de la vivienda familiar de López de Segura, situada en la plaza Grande de Zafra, un dato que dieron a conocer antes de la publicación de la obra.

El libro ‘Ruy López de Segura. La cara oculta del tablero’ estará disponible en el acto de la presentación, así como en algunas librerías locales y en la plataforma de Amazon.

