La concejala Domínguez, refiriéndose al grupo Bastión Frontal: "No me van a callar"

La concejala de Igualdad de Almendralejo, Macarena Domínguez, ha declarado que se siente "reforzada y fuerte para seguir luchando" y ha añadido: "no me van a callar, evidentemente", después de la concejala apareciera en unos carteles firmados por el grupo Bastión Frontal Extremadura, que, en nota de prensa, afirma que las afirmaciones hechas sobre Domínguez “lejos de lo que se ha dicho, no contienen amenazas ni alusiones personales, más allá de las que hacen referencia a su obligación de hacer público su sueldo”. Bastion Frontal se define como un grupo nacionalista, anticonstitucionalista y con los ideales de la Falange.

"Si pretenden que yo deje de hacer lo que estoy haciendo, se equivocan", ha declarado a EFE la concejala de Ciudadanos.

Mientras que Cs ha anunciado que estudiarán las acciones a emprender "para que estos actos no queden impunes", el PSOE (socio de gobierno municipal) habla de "ataque lamentable" a su trabajo en el equipo de gobierno con "ataques cargados de odio, que no buscan más que menoscabar y difamar el trabajo de la concejala".

Este martes, en rueda de prensa, la concejala también ha anunciado que los servicios jurídicos del ayuntamiento están ya estudiando cómo comenzar las acciones legales oportunas contra los responsables de esta publicación.

En la misma rueda de prensa, el alcalde, José María Ramírez, ha condenado los “ataques” recibidos por la concejala de Igualdad, que ha estado acompañada por varios miembros del equipo de gobierno.

El regidor ha lamentado unos hechos que "rayan lo antediluviano" y "que no se pueden consentir", ya que señalan a alguien repartiendo panfletos con su rostro, "con la cara tapada y de forma clandestina, con la opacidad que ellos denuncian", ha aseverado.

Ya antes se han recibido mensajes a través de las redes sociales del Ayuntamiento en las que pedían información sobre el sueldo público de esta concejala y el dinero de la Concejalía de Igualdad, a lo que la edil ha contestado que no tiene "ningún sueldo" y solo cobra por asistencia a plenos y comisiones.

"La labor que yo hago es porque quiero hacerla, porque no recibo ninguna remuneración económica por ello", ha señalado.

Esto llega, además, tras el acto de vandalismo en el que se tachó con pintura negra parte del mural dedicado al 8M que luce frente al Ayuntamiento.