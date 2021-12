COAG: La producción de aceituna de mesa alcanza niveles similares a 2020

La producción de aceituna de mesa ha alcanzado en la comunidad extremeña este año en torno a los 70 millones de kilogramos, unas cifras similares a las logradas el ejercicio pasado, según la organización agraria COAG.

El presidente de COAG Extremadura, Juan Moreno, ha explicado a Efe que la campaña ha estado marcada, entre otros aspectos, por las dificultades para contratar cuadrillas de trabajadores y por los precios a la baja.

Según ha expresado, la campaña pasada fue "nefasta" para múltiples hectáreas de ambas provincias extremeñas, debido a que "ni tan siquiera lograron recolectar" debido a condiciones climáticas peores que las alcanzadas este año, aunque en líneas generales se lograron finalmente cantidades similares a las recogidas esta campaña.

De todas formas, las cifras obtenidas no se acercan a los más de 100 millones de kilos de aceituna de mesa que vaticinaban algunas asociaciones, en su opinión, predicciones que eran "desorbitadas" si se tienen en cuenta cuestiones como el tamaño de las aceitunas al inicio de la campaña y la mano de obra existente.

De hecho, Moreno ha manifestado que la actividad durante la campaña, el número de las cuadrillas de recolección y el movimiento en las plantas de aderezo "atestiguaban que esas previsiones no se iban a cumplir".

La campaña ha estado marcada además por cotizaciones "muy bajas", con medias en torno a los 60 céntimos de euro el kilo, cifras cercanas a un 10 por ciento por debajo respecto al año pasado.

Por otra parte, Juan Moreno ha recordado que un reciente dictamen de la Organización Municipal del Comercio (OMC) ha determinado que son ilegales los aranceles impuestos por Estados Unidos (EEUU) a la aceituna de mesa española, los cuales afectan en el caso extremeño principalmente a la variedad negra existente en la provincia cacereña, por lo que espera que estas trabas desaparezcan con urgencia.

El máximo responsable autonómico de COAG ha recordado que además de esta recomendación, el actual presidente estadounidense, Joe Biden, se comprometió a suprimir los aranceles al llegar al gobierno, circunstancia en relación a la cual "aún no se han producido avances".

Por este motivo, confía en que esta problemática se resuelva, pues el mercado norteamericano es muy importante para las exportaciones de aceituna de mesa extremeña.