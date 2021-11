APAG Extremadura Asaja denuncia que la ministra de Trabajo "amenaza" a los agricultores con inspecciones

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha denunciado hoy la recepción por parte de agricultores y ganaderos extremeños de cartas enviadas desde el Ministerio de Trabajo en la que se “amenaza” con inspecciones de trabajo.

En concreto, en estas cartas se exige a los empresarios agrícolas que transformen en empleos indefinidos los contratos de duración determinada en el plazo de un mes, en el caso de no hacerse así “serán objetivo de la correspondiente actuación inspectora por la respectiva inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social”.

Desde la organización agraria se considera una “barbaridad” esta actuación, puesto que se trata de personas que trabajan para campañas temporales, como son las cosechas o ciertas labores agrarias, por lo que es un “contrasentido” que sean fijos. “Las temporadas en el campo duran lo que duran e, incluso, su propio nombre lo dice: son temporadas y temporeros”.

Según el presidente de APAG Extremadura Asaja, el ministerio está creando un problema a los trabajadores, pero también a los empresarios, puesto que esta actuación es “perjudicial” para ambas partes y no es solución a la “grave problemática” que sufre el campo con la falta de mano de obra.

Y es que, según ha recordado Metidieri, los últimos datos del paro de octubre señalan que en Extremadura hay cerca de 100.000 desempleados de los que 10.859 son del sector agrario, y esta cifra se ha incrementado respecto al mes anterior, el 11,45% (más del doble de la media nacional). A pesar de estos números “no hay mano de obra para recoger las cosechas en la región”, lo que demuestra la grave problemática que hay en el mercado laboral, con un sistema al que “hay que darle una vuelta y actualizar”.

“Lo que debería hacer la ministra es buscar soluciones a los problemas reales y no inventarse o crear nuevos, donde no los hay. Hacen falta soluciones y no amenazas”, ha añadido.