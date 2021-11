Alrex detecta un aumento de personas con problemas de alcoholismo tras la pandemia

La asociación de Alcohólicos Rehabilitados (ALREX) de Almendralejo ha registrado un aumento de personas con problemas de alcoholismo que se dirigen a esta entidad tras la pandemia y coincidiendo con el regreso paulatino a la actividad normal y la flexibilización de los aforos.



La psicóloga de Alrex, Anabel Crespo, ha confirmado a EFE el aumento en el número de enfermos alcohólicos que piden ayuda para rehabilitarse. “Rara es la semana en que no nos llegan dos o tres personas nuevas”, ha apuntado.



El perfil de las nuevas incorporaciones es muy hetereogéneo, “los hay de todas las edades, tampoco hay un género, ni un nivel educativo que predomine”.



Este aumento es analizado desde Alrex en una parte positiva, porque “hay más gente tomando conciencia de que es una enfermedad y que para ella hay tratamiento y es tener un estilo de vida saludable”.



Además, se debe a que cada vez son más las personas que llegan desde otras ciudades como Zafra, donde recientemente ha cerrado allí la asociación por falta de financiación suficiente para su manteneimiento; y también llegan enfermos de Mérida y Badajoz, confirma.



Acuden a las terapias cada martes, porque, como indica la sicóloga, “el tratamiento tanto médico como sicológico es fundamental, pero lo imprescindible son las terapias”.



Es en ellas donde se dan las herramientas y estrategias útiles para que la personas dejen el alcohol.



“Cuando una persona está en activo, cree que no va a poder salir, pero se puede trabajar en que con tratamiento pueden tener una vida normalizada, pero tienen que concienciarse de que el alcohol no puede formar parte de su vida”, apunta la sicóloga.



Además, indica otro matiz, “hay personas más vulnerables que otras, y generan una dependencia más rápido que otras y a algunas les resulta más fácil dejarlo que a otra”. “Lo único que deben de saber para recuperarse es que el alcohol es veneno para ellos”, ha añadido.



Por seguir sensibilizando sobre la enfermedad, el día 16 de noviembre van a celebrar una jornada de concienciación con motivo del día sin alcohol en el teatro Carolina Coronado de Almendralejo.



En ella intervendrán varios expertos y la secretaria técnica de Drogodependencias de la Junta de Extremadura, María del Pilar Morcillo Sánchez. Este año la jornada lleva por título 'Elige tu camino: más allá del alcohol'.