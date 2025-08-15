Zarfino ficha por dos temporadas y una tercera opcional: "Azulgranas, ya estoy en casa"

El CD Extremadura ha revolucionado la Segunda RFEF con el fichaje del mediocentro uruguayo Gio Zarfino, que vestirá de azulgrana, como mínimo, las dos próximas temporadas, con opción a una tercera, si se cumplen una serie de objetivos.

El pasado 4 de agosto, en una información en COPE Extremadura, nos preguntábamos si el CD Extremadura podía fichar a Zarfino, si había opciones reales de contratar a un jugador que, la pasada temporada, militó en el Castellón, de la segunda división.

En el club azulgrana se era muy prudente. El director deportivo, Manuel Mosquera, siempre dejó abierta esa posibilidad, pero añadiendo que Zarfino tenía fútbol para jugar en superior categoría. El uruguayo ha contado con ofertas de Primera RFEF y del extranjero (Grecia y Oriente Medio). A sus 34 años, cumplidos el pasado día 10, la idea de verlo en el Extremadura se antojaba más propia de un sueño de verano, porque, a pesar de tener su casa, su familia y sus negocios en Almendralejo, no parecía lógico que bajara a jugar a la Segunda RFEF.

Los días han ido pasando y la decisión del futbolista sobre su futuro se hacía de esperar. El tiempo jugaba a favor del Extremadura.

Según ha podido saber COPE Extremadura, ya hace varios días que el Extremadura y Zarfino habían acercado muchos sus posturas, con un fleco pendiente, y que no era otro que un tercer año de contrato. Finalmente, serán dos y un tercero que dependerá de la consecución de una serie de objetivos.

CD Extremadura Zarfino, posando con la camiseta del CD Extremadura

“Azulgranas, ya estoy en casa. Para mí, volver al Extremadura es algo muy bonito. Me siento muy identificado con la gente y con el club. Es un privilegio volver a vestir esta camiseta…, tratar de seguir escribiendo mi historia en el club y esperemos que sean muchos años más”. Estas han sido las primeras palabras de Zarfino como jugador del Extremadura.

Zarfino llegó al Extremadura procedente de Danubio en el verano de 2017. Tras temporadas, dejando su sello e impronta en la afición, marchó al Tenerife. Después militó en el Alcorcón, Sporting y Castellón. En el Sporting estuvo un año y medio en el dique seco por una lesión que le llevó a pensar en la retirada. En una entrevista, en el Castellón, ya recuperado, se sinceraba: "Los doctores decían que no volvería a jugar a fútbol". Él mismo llegó a reconocer que "hubo momentos en los que pensaba que no volvería a jugar".