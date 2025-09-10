Willy y el sueño truncado de volver a vestir de azulgrana: "Mi ilusión era venirme, tenía una oferta y Tafur y yo no comentamos nada a nadie"

Luis Alfonso Ledesma Galán ‘Willy’ colgó las botas el pasado 7 de julio. Después de una larga lesión de rodilla, siendo futbolista del Lugo, el delantero de Torremejía ha dicho adiós a su pasión a los 36 años.

A Willy, que ahora hace sus pinitos como entrenador en el equipo de su pueblo, le ha faltado jugar en el CD Extremadura para cerrar el círculo.

En la campaña 2006-2007, siendo juvenil, disputó varios partidos con el extinto CF Extremadura. Tras pasar por Villanovense y Arroyo, firmó un historial de seis temporadas en el Extremadura UD (también extinto), disputando 186 partidos oficiales y marcando 81 goles. Fue el máximo goleador histórico en los 15 años de existencia del club y alcanzó el fútbol profesional jugando con el club azulgrana en segunda división, dos temporadas. Tras su paso por el Extremadura, estuvo cuatro campañas en el Córdoba y dos en el Lugo.

Willy ha tenido que enfrentarse a varias lesiones de gravedad durante su carrera, pero siempre con una actitud positiva y una gran determinación. “Es difícil aceptar que no puedo seguir en el fútbol, pero la lesión me obligó a abandonar esa vida que tanto he amado”, confiesa. “Asimilo que tengo que adaptarme a lo que ahora es la vida, con optimismo y sin perder la esperanza”.

El eterno capitán, con una camiseta firmada pro sus compañeros

LA LESIÓN LO CAMBIÓ TODO

Se rompió el ligamento cruzado en mayo del 2024, se operó en junio y la recuperación prevista era de nueve meses, pero ese periodo se alargó sin ver la luz al final del túnel.

"Con esta lesión, se cambió todo. Tengo mucho daño en la rodilla y, aunque estoy haciendo rehabilitación constante, los dolores imposibilitan muchas de las tareas del día a día”, explica. A pesar de ello, mantiene una actitud positiva y confía en que, con tiempo y tratamiento, mejorará poco a poco: “Siempre he sido optimista. La rehabilitación y la perseverancia son clave para salir adelante”, afirma. “Sé que tengo que seguir haciendo rehabilitación de por vida, pero estoy dispuesto a luchar por mi recuperación”.

Su historia no solo es un ejemplo de superación física, también de resiliencia mental. “Las lesiones me han hecho más fuerte. Me han enseñado a valorar aún más lo que tengo y a aprender a dar lo mejor de mí en cada momento”.

HOMENAJE DEL CD EXTREMADURA

El pasado 7 de septiembre, antes del partido que enfrentó al Extremadura y al Atlético Malagueño, Willy fue homenajeado, en compañía de su hija, en el estadio Francisco de la Hera. El presidente del Extremadura le regaló una camiseta con su número 9 a la espalda. Willy se emocionó. Como ha declarado en esta entrevista en COPE, si no se hubiera lesionado, hubiera acabado su carrera en Almendralejo, en el CD Extremadura, cerrando el círculo que empezó a dibujar en 2006. “Hablé con Daniel Tafur antes de lesionarme y tenía una oferta sobre la mesa. Mi ilusión era venirme, pero la lesión lo complicó todo. Daniel Tafur lo sabe. No comentamos nada a nadie”.