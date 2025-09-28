COPE
El fútbol americano se abre paso en Extremadura con la modalidad 'flag'

Esteban Santos es directivo del Club Extremadura Nómadas Almendralejo

Escuela base de fútbol americano en Almendralejo
Entrevista a Esteban Santos, del Club Extremadura Nómadas Almendralejo

Blas Sánchez

El Club Extremadura Nómadas Almendralejo de fútbol americano cumple tres años. Fundado en febrero de 2022, participó en competiciones nacionales dos temporadas, pero se enfrenta a dificultades debido a la falta de una escuela base.

 Ahora, la directiva está enfocada en crear una escuela para niños, ofreciendo la modalidad 'flag' (sin contacto) para atraer a más familias. Esta modalidad no tiene nada que ver con la de 'tackle' (con contacto).  Las inscripciones se han abierto este mes de septiembre. Además, colaboran con la Federación Extremeña para promocionar el deporte en colegios. 

El club busca también un espacio para entrenar. También hay que destacar que hay equipos mixtos.

En COPE, hemos hablado con Esteban Santos, directivo del club de Almendralejo.

Entrenamientos de esta modalidad 'flag', sin contacto

