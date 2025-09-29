DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 29 SEP 2025
El CD Extremadura, líder intratable del grupo 4 de la Segunda RFEF
Almendralejo
1 min lectura
El CD Extremadura sigue líder en el grupo 4 de la Segunda RFEF tras ganar 1-2 en Águilas. Los azulgranas remontaron con goles de Diego Díaz y Callejón. El equipo de Cisqui ha sumado los 12 puntos en juego en las cuatro primeras jornadas de liga. El próximo partido, será el domingo que viene, a las 12 horas, en Almendralejo, ante el UCAM.
