DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 29 SEP 2025

El CD Extremadura, líder intratable del grupo 4 de la Segunda RFEF

El Extremadura festeja su triunfo en Águilas
Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El CD Extremadura sigue líder en el grupo 4 de la Segunda RFEF tras ganar 1-2 en Águilas. Los azulgranas remontaron con goles de Diego Díaz y Callejón. El equipo de Cisqui ha sumado los 12 puntos en juego en las cuatro primeras jornadas de liga. El próximo partido, será el domingo que viene, a las 12 horas, en Almendralejo, ante el UCAM.

