Cidoncha: "Hacer una segunda vuelta como la primera va a ser tremendamente difícil"

El Extremadura se ha dejado los primeros puntos en casa de la temporada. Los de Cidoncha no pudieron pasar del empate (0-0) ante La Garrovilla en partido disputado este domingo en el estadio Francisco de la Hera.

Curiosamente, el Extremadura no ha sido capaz de ganar a este equipo en los dos enfrentamientos ligueros. Comienza la segunda vuelta del campeonato como arrancó la liga, con un empate ante el mismo rival.

Tras 12 jornadas, en una liga de 22 partidos, el Extremadura es líder con 7 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, La Estrella, que ganó 2-0 a la Ribereña.

Este traspié no supone ningún drama para un equipo que gobierna la competición. Pero las dudas que hay en la afición sobre la fase de ascenso se acrecientan con resultados como el dado ayer o el de Copa Extremadura ante el Santa Amalia que supuso la eliminación de esa competición.

En este mercado invernal, el Extremadura, de momento, se ha reforzado con dos jugadores de mediocampo hacia delante: Julio Rengel y Josito, ambos procedentes del Villafranca; y, por lo que ha declarado Cidoncha, el técnico, se busca un central zurdo tras la marcha de Suso.

A medida que se acerque el momento crucial de la campaña, la fase de ascenso, la presión y la exigencia van a ir en aumento para una plantilla que no tiene otro objetivo que subir de categoría. Sería un enorme fracaso no hacerlo.

Otro aspecto a reseñar es el papel del entrenador de cara a la opinión pública. Cidoncha trata de darle valor a la clasificación y a que “los rivales también juegan”, pero su plantel no es comparable a ninguno de sus contrincantes de su grupo, que no tienen una obligación imperiosa de subir de categoría.

Cidoncha parece no darse cuenta de que se dirige a una afición que ha visto mucho fútbol y que ha disfrutado y llorado con su equipo en categorías muy superiores.

Como muestra un botón: en la previa del partido ante La Garrovilla declaró que “es un partido de los que denomino de cuatro puntos, ya que también está en juego el average particular. Los meses de enero y febrero serán claves para definir nuestro camino y me reitero que los objetivos siguen pasando por nuestro estadio”. Una sentencia que no tiene razón de ser si nos atenemos a la distancia entre ambos equipos: 11 puntos.

Tras el partido comentó que hacer una segunda vuelta como la primera “es tremendamente difícil y complicado”. ¿De verdad lo es?

