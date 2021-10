Franganillo, en COPE: "El grupo inversor va a venir; el comunicado de la plantilla se sale de madre"

El presidente del Extremadura, Manolo Franganillo, en declaraciones a COPE, se ha referido al comunicado de la plantilla en el que pide su renuncia y anuncia una huelga si no se soluciona la situación de impagos que atraviesa el plantel.

“Lo sucedido esta mañana no es positivo. El grupo inversor va a venir. Hay muchos pasos y compromisos adquiridos. Yo me solidarizo con ellos, por las circunstancias adversas que están atravesando, pero el comunicado se sale de madre. Lo que más me ha dolido es que se metan con el administrador concursal, porque su trabajo es excelso. Gracias a él hemos podido salvar muchos obstáculos”.

Franganillo está convencido que “vamos a salvar esta situación; si el Extremadura va a liquidación el que más pierde soy yo. Me he quedado en el Extremadura para pagar; no tengo ninguna duda de que va a llegar el dinero por el bien de todos”.