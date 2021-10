Caso Cofely: "No ha existido corrupción; no hay un solo céntimo que haya ido a manos de los investigados"

El abogado de los concejales del PP que han sido investigados en una de las piezas de la operación Púnica, Juan María Calero, ha concedido una entrevista a COPE Almendralejo en la que valora “positivamente” el sobreseimiento de la causa para González Jariego, Merino y Regaña y le deja un sabor “agridulce” en el caso del exalcalde García Lobato, al que el juez García Castellón propone para que sea juzgado por un supuesto delito de revelación de información reservada.

Calero ha dicho que sus clientes quedan liberados “de este infierno de 7 años” que ha durado la instrucción de la macrocausa y considera “absurdo” acusar solo a una persona, sea el alcalde o un técnico, de la revelación de secreto en una organización municipal.

El abogado ahonda en el argumento de que los pliegos los publica el Ministerio de Fomento y hay que “sujetarse legalmente” a unas condiciones que vienes impuestas. “Lo que sí varía de una licitación a otra son las características o circunstancias de la localidad de que se trate o del proyecto. El resto pertenece a la pura rigidez de las normas que hay que cumplir”.

Calero añade que se presentaron diversos informes en los que se analizaron las 120 licitaciones en las que participó Cofely y los propios pliegos de Almendralejo y “no se vio ninguna singularidad para beneficiar a una empresa respecto a otras”, y se pregunta: “¿Qué secreto se ha desvelado si el bien jurídico es la administración, el propio funcionamiento de la misma?”.

También ha sido tajante sobre el papel de “propaganda” que han jugado algunos medios de comunicación, especialmente el diario HOY: “Se ha ocultado y se ha sesgado información. No se habla de que no ha existido corrupción; no han existido delitos de tráfico de influencia, de fraude, cohecho… No hay un solo céntimo que se haya ido a manos de alguno de los investigados. Después de tanta carnaza, ¿qué menos que una información veraz?”; para añadir que los que han salido sobreseídos “merecen una mención especial; han sido utilizados políticamente, pero también personalmente”. Sobre estos medios de comunicación, “no sé si sirven a alguien en concreto; me da igual PSOE que PP”.

El abogado espera que Lobato no vaya a juicio, para lo que se van a presentar alegaciones y recurso, si es preciso. En el peor de los casos para su cliente la pena sería “de una multa mínima e inhabilitación que podría llegar a los tres años”.