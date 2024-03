El alcalde de Almendralejo, sobre las mascarillas: "No sé a qué viene el circo que han montado"

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha señalado sobre el hallazgo de 800.000 mascarillas en unos almacenes en el Palacio del Vino de la localidad que "no tiene nada que ver" con el denominado 'caso Koldo'.

"Al final, estas cosas creo que se sacan totalmente de quicio, se habla del 'caso Koldo' que no tiene nada que ver", ha remarcado, para explicar que en el año 2020 el ayuntamiento cedió al Área de Salud de Mérida un local en los bajos del Palacio del Vino y de la Aceituna para que, como centro logístico, guardaran materiales.

Acto seguido, ha recalcado que, como tienen la Feria del Vino, hace ya dos o tres semanas habló con el gerente del SES en una reunión "normal", como la que ha mantenido este miércoles con el delegado del Gobierno. "Anecdóticamente salió el tema", ha apuntado, además de añadir que le dijo que tenían allí ese material y si podían retirarlo porque les vendría "bien" para utilizar los espacios para que los expositores almacenaran elementos o aparcarán sus coches.

"Nosotros cedemos y nosotros no tenemos nada que ver con ellos, ellos tienen sus llaves, ellos entran salen allí, han sacado y ha aparecido este material", ha abundado, a la vez que ha incidido en que ha preguntado a funcionarios o trabajadores del SES, que ha cambiado de gerente o director de área, "pero los funcionarios son los mismos que había antes".

También ha explicado que la Agencia del Medicamento mandó una alerta sanitaria referida a que esos lotes eran "defectuosos" y que no se pueden utilizar esas mascarillas. "Y punto. Yo no sé a qué viene el circo que se ha montado con todo esto, sinceramente", ha admitido Ramírez.

Preguntado por este mismo tema, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que "la verdad es que es un poco de chiste" y que este caso de las mascarillas "tiene la importancia que se le quiera dar".

Así, ha detallado que hay unas mascarillas que fueron del Ministerio y que indican que no se utilicen. "Y monto un número llevándoselo a la Guardia Civil, pero no presento denuncia. ¿Entonces para qué te las traes, qué investigación has hecho? Pero si no presento denuncia, pero empiezo a mezclarlo con casos de corrupción... bueno, bueno, parece de chiste", ha insistido Quintana.

Antes de la visita al delegado del Gobierno, el alcalde de Almendralejo, en el Ayuntamiento, ofreció una rueda de prensa para hablar de este asunto: “Lo que se ha intentado es querer montar un número, un circo”.