AGROPOPULAR EXTREMADURA 29/11/25

El Parlamento Europeo vota una medida que busca evitar que productos de terceros países, como Marruecos y el Sáhara Occidental, oculten su procedencia en el etiquetado. Estos productos, más baratos y de peor calidad, generan una competencia desleal que afecta al sector del tomate extremeño, del cual Extremadura es el principal productor.

Herminio Íñiguez, presidente de Agriega, señala que Europa exige altas normas fitosanitarias y salariales a los productores extremeños, pero permite la entrada de productos externos que no cumplen estos requisitos. La propuesta es rechazada por un solo voto, con el Partido Socialista votando en contra.

La tauromaquia en Extremadura recibe una inyección de 300.000 euros de la administración regional. Este dinero subvenciona asociaciones y proyectos que promueven la conservación de espacios naturales, la biodiversidad y la gastronomía ligadas al toro.

José Antonio Cidoncha, director general de Mundo Rural, defiende la importancia económica del sector, que genera un impacto de 28 millones de euros anuales y mil empleos. Resalta la existencia de más de 120 ganaderías de bravo y enfatiza que la cría del toro de lidia es fundamental para la conservación de la dehesa extremeña, la cual es la segunda región de España con más ganaderías de reses bravas.

César Lumbreras, director del programa Agro Popular y referente de la información agraria a nivel nacional, es reconocido en el evento Extremadura anfitriona. Recibe este galardón por ser el altavoz del mundo rural y agrario durante décadas, habiendo emitido su programa Agro Popular durante 41 años, donde explica y defiende el trabajo en el campo.

Los pagos directos de la Política Agraria Común con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) alcanzan los 551,2 millones de euros en Extremadura en el periodo que finaliza este 15 de octubre, lo que representa un 101,31 por ciento de lo pagado en el ejercicio anterior.