Vergeles: "No nos encontrarán si aplican 'Nutriscore' a productos de calidad"

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha afirmado este jueves que el Ministerio de Consumo "no nos va a encontrar" si lo que pretende con sus declaraciones sobre la ingesta de carne es aplicar el etiqueta de alimentos Nutriscore en los productos de denominación de origen (DO) o indicación geográfica protegida (IGP).



"No sé en que estudio se basa", ha afirmado el también vicepresidente de la Junta de Extremadura al ser preguntado por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, pidiendo a los españoles no comer tanta carne para no perjudicar la salud y al planeta.



"Si las declaraciones estas son la antesala del Nutriscore, quiero decir que ahí no nos va a encontrar", ha aseverado Vergeles, que ha recordado que el Gobierno regional ya ha trasladado su rechazo a este etiquetado a los ministerios de Sanidad, Consumo y Agricultura.



"Si es una recomendación para utilizar la dieta mediterránea, me sumo a las palabras del ministro Garzón, pero en ese contexto", ha añadido.



Al margen de ello, ha defendido que Extremadura tiene grandes productores de carne, de productos cárnicos y de jamón de mucha calidad "que el Nutriscore no sirve para clasificarlo", pues "no puede ser que un bote de Nocilla tenga la misma clasificación que un jamón ibérico".



Ha argumentado además que la voluntariedad de utilizar o no este etiquetado no es una solución al problema, "pues cualquier ciudadano de otro país que no conozca las bondades de nuestra carnes puede pensar que como no tiene Nutriscore lo que queremos es ocultar algo, y no".



Frente a ello, ha apostado por un sistema de clasificación de los alimentos "que permita que se pueda utilizar la dieta mediterránea".



A su juico, "no podemos ni criminalizar una cosa ni la otra, sino potenciar en la educación para la salud que los hábitos de la dieta deben ser lo más saludables posible".