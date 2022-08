La Unión prevé unas pérdidas de 124 millones de euros en la campaña de uva por los precios "muy bajos"

Las bodegas extremeñas se han puesto de acuerdo para pagar esta campaña la uva, tanto la tinta como la blanca, a 0,1442 € el kilogramo. Teniendo en cuenta que el producir un kg de uva cuesta de media esta campaña en Extremadura la cantidad de 0,40 €/kg, se llega a la conclusión de que los viticultores extremeños van a perder esta campaña 0,26 € por cada kg de uva producida. Así lo ha denunciado Luis Cortes, de La Unión Extremadura, que añade que esta situación “es consecuencia de los altos costes de producción, la reducción de las ventas de vinos a granel, agravada por la guerra de Ucrania, y el acuerdo entre compradores para pagar en una campaña con escasa producción precios muy por debajo de los costes de producción”.

Cortés afirma que las dos administraciones implicadas en esta situación “no están haciendo absolutamente nada para evitarlo”. Por un lado, el Ministerio de Agricultura aprobó la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, que no está en vigor en cuanto al establecimiento de los costes de producción para que no se pueda contratar uva por debajo de los mismos; y, por otro, la Junta de Extremadura, que no ha hecho públicos los costes de producción elaborados por el observatorio de precios.

Los precios impuestos por los industriales son “ruinosos” teniendo en cuenta que esta campaña se prevé una reducción de entre el 25 y el 30% de la cosecha debido a la falta de precipitaciones, circunstancia que debería haber traído consigo un aumento del precio del producto.

La Unión Extremadura prevé unas pérdidas de alrededor de los 124 millones de euros en este sector, “ocasionado por los industriales con la complicidad de las administraciones”.