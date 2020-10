Rafa Más CEO de Disinvirus:"supimos que teníamos que ayudar cuando confinaron a nuestros colaboradores chinos"

Los IX Premios COPE Valencia continúan su especial andadura a través de las ondas y lo hacen poniendo especial interés en todas aquellas, personas, empresas y entidades que están ayudando a paliar la crisis sanitaria y económica causada por la COVID-19. Esta semana es el turno del Premio Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 que ha recaído en la empresa valenciana Disinvirus by Inaltech por su lucha para frenar el Coronavirus no solo en la Comunitat Valenciana si no a nivel internacional.

Durante el confinamiento trabajamos más que nunca

Rafa Más, CEO de Disinvirus by Inaltech afirma en Mediodía COPE MÁS Valencia que ellos surgieron como una empresa de transformación de metales desarrollando maquinaria industrial en serie y que "a través de esta ingeniería creamos Disinvirus para combatir la COVID-19." "Empezamos a darnos cuenta de la necesidad de ayudar cuando nuestros colaboradores en China empezaron a confinarse. Al principio no lo entendíamos pero en seguida nos pusimos manos a la obra para ver cómo podíamos combatirlo."

Audio Entrevista Premio Innovación, Desarrollo e Investigación 2020

Más recuerda como en pleno confinamiento, y con el permiso especial, es cuando más trabajaban para "comenzar a desarrollar todas las máquinas y que los prototipos fueran seguros para el usuario y cumplieran todas las normativas."

Desde Disinvirus basándose en la investigación y el desarrollo comenzaron varias vías de desarrollo en maquinaria de desinfección; "desde un carro de la compra, pasando por cualquier objeto físico o para personas." En cuanto al proceso de fabricación desde Disinvirus recalcan que la fabricación es 100% propia por lo que pueden adaptarse a las necesidades de cada petición.

Vídeo

Por su adapatación a las circunstancias, por su lucha contra la pandemia y por el desarrollo de maquinaria para la protección de las personas COPE Valencia otorga su Premio Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 a Disinvirus by Inaltech. Ha realizado la entrega del premio Salvador Navarro, Presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana.