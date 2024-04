Zaplana: "No he visto nada en el juicio que me haya sorprendido"

El exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha admitido que es "evidente" que alguien no dice la verdad tras las primeras tres sesiones del juicio del caso Erial, y ha insistido en que él respondió "a todo el mundo", a diferencia de su amigo y testaferro confeso, Joaquín Barceló, que ha declarado este miércoles.

Esta jornada, Barceló, apodado 'Pachano', ha asegurado que era el testaferro del 'expresident': "Me pidió que me encargase de su dinero porque él estaba en política y lo hice. Me lo pidió como favor y al principio lo vi lícito", ha relatado para agregar que se ha sentido "utilizado".

Al respecto, Zaplana ha manifestado que esta declaración de Barceló no cree que haya sorprendido a nadie: "Ni a ustedes, ni a mí, ni a nadie. Estas conformidades que nadie reconoce, las conocíamos, están publicadas y las sabemos desde hace mucho tiempo", ha dicho.

"Ninguna sorpresa. Era lo que todos esperábamos", ha añadido, y al ser preguntado por quién miente, ha respondido: "Yo contesté a todo el mundo que me quiso preguntar. Contesté absolutamente a todo el mundo. Si me hubieran querido preguntar más, me hubieran podido preguntar lo que hubieran querido y el tiempo que hubieran querido", ha recordado.

Preguntado por si se siente defraudado por el que ha sido su amigo desde la infancia, Zaplana ha agregado: "esto no es cuestión de sentimientos, sino de decir la verdad", y no cree necesario cambiar de estrategia de defensa. "¿Por qué tendría que hacerlo", se ha preguntado.