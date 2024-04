Zaplana concluye su declaración judicial con rumores de conformidad de la mayoría de acusados

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP Eduardo Zaplana ha defendido en el juicio que se sigue contra él y otros 14 acusados por el caso Erial que nunca ha tenido dinero oculto en el extranjero y se ha desvinculado de las adjudicaciones de concursos públicos cuando era presidente del Consell: "No me dedicaba a eso ni me dediqué jamás".

Zaplana se ha pronunciado así en su declaración ante el tribunal de la Audiencia de Valencia, donde desde hace dos semanas, el pasado 21 de marzo, se le juzga por Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

Durante la vista -que se ha tenido que suspender hasta en dos ocasiones-, el 'expresident', que se enfrenta a una pena de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa, tal y como le reclama la Fiscalía, ha manifestado que "nunca" propuso a nadie que le gestionara dinero oculto en el extranjero porque no lo tenía: "Jamás, porque no he tenido dinero. No puedo pedir ninguna gestión para lo que no he tenido (...) He dicho siempre que no he tenido nunca dinero fuera de España".

Sobre las adjudicaciones de contratos públicos cuando era presidente de la Generalitat -en referencia a la privatización de las ITV-, el acusado ha manifestado que no encargaba esto a nadie, sino que se creaba una comisión y se aprobaba todo por el Consell. "Yo no me dedicaba a eso ni me dediqué jamás", ha aseverado.

"Para la mesa de adjudicación hay un procedimiento reglado y a mí no se me informaba. Son procedimientos reglados de órganos de la Administración que se iban resolviendo", ha añadido. Y preguntado por si sabía que Cotino tenía negocios "importantes" con empresas que fueron adjudicatarias de las ITV, ha respondido: "Que tenía una relación con Sedesa lo sabía todo el mundo en política, no era nada oculto".

Por otro lado, preguntado por las adjudicaciones de los proyectos eólicos valencianos, Zaplana, quien ha aclarado que no colocó a nadie en la CAM, ha explicado que ha leído que fueron adjudicatarias de algunos lotes Endesa y Bancaja. Al respecto, interpelado por un correo electrónico que envió a Cotino cuando era director general de la Policía, ha respondido: "No pude enviar el correo porque no tenía correo electrónico en ese año".

Y ha añadido: "Además, ese supuesto correo que Cotino me dijo que tampoco tenía en su correo lo único que sabemos es que iba dirigido a la Dirección General de la Policía. Y mandar un negocio turbio a la Dirección de la Policía no parece en principio el procedimiento más adecuado", ha ironizado. "Yo no hablé nunca con Cotino ni de inversiones ni de negocios", ha repetido.

Concluída la testifical y cuando abnadonaba la sede de la Audiencia de Valencia, en la Ciudad de la Justicia, ha sido abordado por los periodistas que le han preguntado si temía que muchas conformidades de otros testigos jugaran en contra de sus intereses, a lo que escuetamente Zaplana ha respondido que "eso es lo que parece, no, pero loq ue tenga que venir, nebdrá. yo he hecho lo que tenia que hacer y he declarado a todo el mundo que me ha querido preguntar".