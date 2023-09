Vicent Mompó: "No tiene sentido que se riegue con dinero a entidades que no defienden lo nuestro"

Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia ha visitado los estudios de COPE para analizar los retos a los que se enfrenta como máximo dirigente de la institución provincial. Al respecto ha asegurado que trabajamos ya para hacer "que la institución sea más accesible, que su gestión sea más efectiva, en especial para los municipios más pequeños, pero también que la Diputación sea un lugar de reivindicación, no solo un transmisor de dinero o hermano mayor de los ayuntamientos. Que vean en la institución que pelea por lo nuestro en Madrid, Europa y donde haga falta".

Mompó reconoce en COPE que le gusta visitar los pueblos para conocer la realidad del territorio, "no soy un presidente que gestione desde el despacho. Creo que es importante esa labor de para que cuando tomemos decisiones, pensemos en el alcalde y en el pueblo concreto"

El presidente de la Diputación de Valencia recuerda que el PP trabajó "desde minuto uno y mi objetivo como Presidente Provincial era tener buenos candidatos y conseguir buenos resultados locales, como así pasó. El resultado fue muy ajustado y hubo negociaciones, pero hubo buena sintonía con Ens uneix, desde el primer momento. En el PP cumplimos lo acordado y el día de las votaciones para elegir presidente también"

Subvecniones a entidades catalanas: "es un sinsentido"

Sobre las subvenciones a entidades catalanistas, Mompó lo tiene claro "es un sinsentido político que no tiene ni pies ni cabeza" y aclara "yo no tengo odio por ninguna comunidad autónoma, pero defiendo lo nuestro, porque entiendo que para defender lo catalán ya están las instituciones catalanas, como Madrid tiene las suyas"

"Aqui las inversiones hay que pelearlas, lo vemos en Europa y eso se hace desde instituciones defendiendo lo que quieren los valencianos. No tiene sentido que una a institución como la Diputación riegue con dinero a entidades que no pelean por nuestro sentimiento y lo nuestro", añade

Mompó afronta como retos al frente de la institución provincial que la Diputación recupere el lugar que merece, que los alcaldes sepan que está para ayudar y luchar por lo que merecen. También "la desburocratización me preocupa mucho. Los pueblos pequeños nos matan las subvenciones porque no podemos pedir subvenciones pro falta de personal o recursos y los ayuntamientos se bloquean".

"No vamos a consentir que nos usen de moneda de cambio"

Respecto al acto convocado por el PP contra la amnistía, Mompó asegura "el mensaje es claro". Lo que se vivió en Madrid es reflejo de lo que piensan gran mayoría de ciudadanos. "La gente está harta, y lo peor más allá del presente, es que va a costar mucho recuperar ese odio y esa fractura que estamos viviendo"

"No se puede estar canjeando autonomías, rompiendo España y desde la Comunitat Valenciana, el presidente Carlos Mazón lo tiene muy claro. No vamos a permitir, por nuestra forma de ser y lealtad a España, que nos usen de moneda de cambio, porque no hablamos en nuestro caso solo de amnistía, están también las inversiones, las infraestructuras"









