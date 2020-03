Según ha podido saber el diario Las Provincias vecinos de Valencia están denunciando el considerable aumento de heces de perros sin recoger en la calle desde que comenzara la cuarentena del Covid-19 en la ciudad, lo que supone un aumento de los olores desagradables y ponen de manifesto la falta de limpieza en algunas calles. «En mi calle sí que se nota, porque el servicio de limpieza pasa 2 o 3 veces al año. Se mantienen limpia porque mi suegra y las vecinas friegan cada una su trozo. Pero todas son mayores de 70 y ahora no sale nadie«, afirma una de las afectadas.

De esta forma, en algunos barrios los propios habitantes han comenzado a poner carteles pidiendo más civismo a los propietarios de las mascotas, que estos días tienen el privilegio de poder pasear con ellos por la calle. Sin embargo, parece que no se dan por aludidos: «Puse los carteles y al día siguiente había una caca debajo de uno.«

Incremento heces de perros en Valencia LP

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, anunció hace poco más de un mes una nueva norma que se incluye en la ordenanza de convivencia de la ciudad que obligará a los dueños de perros que paseen por la vía pública a llevar una botella de agua para limpiar la orina de sus canes. Lo hizo tras destacar la importancia del problema de los residuos de las mascotas: «Hay más perros que niños en la ciudad».

De hecho, el Consistorio ha puesto carteles por toda la ciudad avisando de la posible multa a la que se exponen los propietarios que permitan a su animal defecar en la calle y luego no lo recojan, que pueden ascender a 150 euros. Aunque de momento se han descartado hacer pruebas de ADN a las muestras halladas en la vía pública, la Policía sí tiene orden de multar a quienes sean pillados 'in fraganti' o a quien no lleve bolsas de recogida de residuos.