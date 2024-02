Un vecino de El Saler alerta de la situación que están viviendo: "Suena a pitorreo"

Siguen las investigaciones sobre la autoría de los últimos incendios en el Parque Natural de El Saler. Los vecinos viven en estado de alerta, sobre todo, después del último que obligó al desalojo de cinco fincas de una urbanización.

La alerta se dirige, también, sobre el único investigado de los 17 incendios ocurridos en los últimos meses, y que está en libertad condicional viviendo en el mismo enclave natural. COPE Valencia ha tenido acceso al testimonio de Juan, uno de los vecinos de la urbanización, y cuenta cómo le llamó la atención, que mientras el investigado estaba en prisión, alguien estuvo en su apartamento dos días antes de que la Guardia Civil lo registrara porque nadie lo precinto.

Juan, conoce al vecino investigado “de toda la vida, sus padres fueron vecinos de mis padres desde hace 40 años, siempre he tenido buena relación con él y creo que la seguiría teniendo y sus hijos son de la misma pandilla que mis hijos y nosotros siempre hemos tenido un trato cordial, no somos amigos, pero, siempre nos hemos saludado con educación y cordialidad”.





Antecedentes de relación con el fuego

Pese a que Juan no recuerda la fecha en concreto, sí que recuerda cómo sobre 2005 “se produce un incendio entre los apartamentos de El Saler y el pueblo, bastante fuerte, y entonces a él lo ven salir de ese incendio y en ese momento argumentó que había ido a ayudar".

"Suena a pitorreo, pero en los incendios del año pasado también varios vecinos lo vieron por los alrededores”, además Juan “ve demasiadas casualidades", reconoce.





Comportamiento extraño

“Este hombre lleva un comportamiento extraño desde hace muchísimos años, y esto es una percepción personal. En los últimos meses, en la misma torre donde vive el supuesto pirómano, alguien está cortando los cables de Internet, han aparecido la mayoría de las ruedas de bicicleta pinchadas, hay un vecino ahí que no paga los gastos de la escalera desde hace muchísimos años y tiene una deuda enorme con la comunidad, en los últimos meses en esa misma torre algunos vecinos han recogido ochenta mecheros que estaban tirados por ahí, han tirado huevos por las escaleras y las rampas de acceso al edificio”.

El vecino afectado de El Saler desvela, también, en los micrófonos de COPE Valencia que después del noveno incendio “él es detenido, yo llego a casa de trabajar y cuando el supuesto pirómano estaba en la cárcel veo que hay alguien en su casa, me quedo mirando y la persona que está dentro del apartamento cierra las persianas, me extrañó muchísimo que hubiera alguien ahí dentro porque pensaba que ese apartamento estaba precintado. Al día siguiente pregunto a una serie de vecinos y me dicen que no, que quien había estado en el apartamento era su exmujer que había ido a recoger a la gata. Dos días o tres después, la policía está haciendo un registro con Curiel - vecino investigado- en su apartamento”.