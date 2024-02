Un vecino de El Saler afectado por el incendio alerta sobre el pirómano: “Este hombre está loco”

Diecisiete son ya los incendios que ha sufrido este entorno en los últimos seis meses y los vecinos están, al igual que la zona, devastados. “Estamos rodeados de fuego” se puede escuchar en el vídeo que han difundido los vecinos, quienes han tenido que ser desalojados de sus viviendas.

COPE Valencia ha podido hablar con Raúl, uno de los vecinos, que todavía no ha podido volver a su casa, para que nos cuente en sus propias palabras cómo está viviendo el drama. “Veo mi casa, pero no nos dejan acceder, estamos indefensos. Hay un señor que tiene a los gatos en casa y tampoco le dejan ir”.

“La Guardia Civil nos dice que no podemos entrar en casa todavía porque el fuego puede volver a aparecer porque hace viento”.

?? El fuego ha obligado a desalojar cinco edificios de la urbanización "Aparwaks". La fachada de uno de ellos se ha visto afectada por el fuego y el humo.

Tenemos mucho miedo

Además del hartazgo generalizado entre los vecinos, la sensación es de miedo, “tenemos mucho miedo porque ha habido hasta lesionados y hasta nuestra vida está en riesgo”, afirma preocupado Raúl, quien relata en Mediodía COPE cómo supo la noticia de este último incendio, “estaba tumbado en el sofá cuando me enviaron un mensaje por un grupo de WhatsApp que hemos hecho los vecinos para organizarnos ante los incendios, ahí pasaron una foto y al verla dije, es mi casa, me asomé a la ventana y todo fue muy rápido”.

La primera reacción de Raúl fue coger a su “perrita en brazos y salir muy rápido del edificio entre llamas”. La pregunta que se realiza el vecino es qué hubiese ocurrido si estuviese durmiendo, "no me entero, de hecho, me iba a echar la siesta en ese momento, me podría haber muerto por el humo”.

Problema con apodado como pirómano de El Saler

“No puedo asegurar nada, pero lo que se comenta es que es el mismo pirómano que pillaron y luego soltaron e incluso dicen que ha confesado, pero es solo lo que he oído”, comenta a Carles Villeta, Raúl, quien cree que el vecino “se ve que está loco el hombre, yo no sé si es que no se toma las pastillas y ha vuelto a hacerlo en cuanto ha podido y al final va a matar a alguien”.





Incendios cada vez más cerca de las viviendas

Hasta ahora, los incendios habían sido provocados en zonas alejadas de las viviendas, pero este último no ha sido así. En la zona de El Saler vive gente todo el año como Raúl, quien nos alerta que en verano la tragedia puede ser mucho peor, “hay mucha más gente, imagínate, muchos niños, ancianos, animales en las casas, lo de ayer fue bastante grave, el humo se comía las casas”.

En el grupo de WhastApp, tal y como apunta Raúl, “el ánimo está muy bajo, se comenta la sensación de inseguridad y de peligro, el ambiente está muy crispado porque nos imaginamos esto en verano cuando haga más calor”.