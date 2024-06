Núñez Feijóo: "Si el PP no gana, Sánchez verá legitimado lo ilegítimo, como la amnistía"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que si su partido no gana las próximas elecciones del 9 de junio al Parlamento Europeo, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "verá legitimado lo ilegítimo, como la amnistía".

Núñez Feijóo opina en una entrevista que publica hoy el diario El Mundo, que si el centro y la derecha no votan unidos, "lo siguiente será el referéndum" de autodeterminación pues piensa que "Sánchez no será una barrera para el referéndum. Ya nadie le cree, ni siquiera su partido. No tiene palabra. Es un amoral", destaca en su entrevista a El Mundo.

"Hemos sido testigos de la mayor mentira de la democracia española -refiere el líder del PP-. El 1,6% de votantes de Junts ha doblegado al resto de los españoles por la ambición de un diputado que después de perder las elecciones quiso ser presidente. La amnistía es la compra de la Presidencia del Gobierno, y esa ambición de un solo hombre ha puesto patas arriba la confianza en la política y la igualdad de los ciudadanos ante la ley".

Asegura que su partido hará "todo lo que en Derecho quepa para que esta corrupción política no se convierta en parte del ordenamiento jurídico de nuestro país", aunque considera que la ley de amnistía es inaplicable porque "es incompatible con el ordenamiento jurídico español e incompatible con los Tratados de la Unión".

Respecto a las consecuencias que a su juicio debería tener el que la Audiencia de Madrid haya avalado la investigación a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, asegura que "es incompatible con el mínimo principio político ético de la Presidencia de Gobierno del país".

"Si esto le pasase a cualquier presidente con Sánchez como jefe de la oposición, ese partido no podría hacer mítines en esta campaña, se reventarían todos los actos hasta asumir las responsabilidades políticas y éticas. Su obsesión ha sido taparlo todo", sostiene.

"Lo ha tapado inventándose teorías conspiratorias, teorías de jueces corruptos, teorías de medios de comunicación comprados por el gran capital, lo ha tapado con su esperpéntica carta, lo ha tapado obligando al fiscal a interponer un recurso en 24 horas que ha sido desestimado por la Audiencia Provincial, lo ha tapado rompiendo relaciones con Argentina, lo ha tapado reconociendo antes que el resto de la comunidad internacional el Estado palestino en plena guerra", enumera.

En la entrevista el líder popular sostiene que la democracia y el Estado de Derecho "se ha debilitado y debemos reforzarlo", que España está "perdiendo protagonismo económico en el mundo. Estamos siendo relegados por las potencias emergentes asiáticas, además de China y por supuesto, EEUU".

Advierte el líder popular de que "tenemos que ser conscientes de que la globalización se ha reajustado y nuestra normativa de competencia, de política agraria y de exigencias a las empresas europeas ha de ajustarse y amoldarse a la nueva situación mundial".