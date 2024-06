Elecciones al parlamento europeo, ¿qué se juega España este domingo?: Amnistía, CGPJ, Gibraltar, PAC...

De los muchos asuntos puramente españoles que dependen de la fecha bisagra del 9-J, el primero que va a aterrizar en la mesa de los funcionarios europeos es la Ley de Amnistía. Según explican a COPE desde la actual Comisión Europea, es "una ley política".

Más aún, no es una ley, sino una excepción a la ley general y por eso va a ser más difícil encajarla y analizarla según otras normativas europeas. En cualquier caso, mientras no se publique en el BOE, en Bruselas harán como que no existe y ya avisan: "El dictamen sobre la amnistía no llegará pronto".

En paralelo, también la negociación del CGPJ ha quedado colgada de la brocha y la mediación, hoy por hoy, no la asume nadie. Caso aparte es Gibraltar, cuyas conversaciones han perdido además al interlocutor británico David Cameron, que ya es solo ministro en funciones y no tiene tampoco un Parlamento que refrendar un posible acuerdo.

Sorpresas

Las peculiaridades del sistema electoral para los comicios al Parlamento Europeo -circunscripción única y ausencia de un porcentaje mínimo de votos- hacen que estas elecciones sean distintas de otros procesos y propicias para sorpresas como la irrupción de candidaturas al margen de la política tradicional.

El artículo 214 de la ley electoral española establece que, en el caso de los comicios al Parlamento Europeo, la circunscripción es el territorio nacional, es decir, la suma de los votos que se consiguen en toda España es la que determina la obtención de los escaños.

También resulta más fácil constituir una agrupación de electores para las europeas que para las elecciones al Congreso y Senado, ya que para las primeras bastan 15.000 firmas en toda España, mientras que en los comicios a Cortes Generales estas iniciativas deben venir avaladas por al menos el 1 por ciento del censo electoral de cada circunscripción.

Coaliciones

Otra consecuencia de la circunscripción nacional en las elecciones europeas es que, a diferencia de en las generales, las fuerzas nacionalistas o regionalistas tienden a agruparse en coaliciones para sumar sus votos, ya que los apoyos que obtienen en sus respectivos territorios rara vez bastan para acceder al Parlamento Europeo.

Europa de los Pueblos, Coalición Nacionalista, Izquierda de los Pueblos, Galeusca, Coalición Europea, Los pueblos deciden, Primavera Europea... son algunos de los nombres con los que desde las primeras elecciones europeas de 1987 han concurrido varios partidos nacionalistas para tratar de situar algún representante en la eurocámara.

En varias ocasiones, los partidos integrantes de estas coaliciones se han repartido el escaño en el Parlamento Europeo de forma rotatoria durante la legislatura. Para los comicios del 9 de junio destacan: Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) que agrupa a PNV, CC y otros pequeños partidos, y Ahora Repúblicas, que reúne a ERC, EH-Bildu, BNG y Ara Més.