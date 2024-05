Un valenciano con cáncer habla de la importancia del cuidado de la salud mental: "Tengo miedo"

En la Comunidad Valenciana cada año se diagnostican 31 mil nuevos casos de cáncer. 31 mil dramas que -gracias a Dios- cada vez hay más que acaban bien. De hecho, por ejemplo, 8 de cada 10 tumores de mama se curan sin mayor problema. En el otro lado de la balanza, el cáncer de pulmón con una supervivencia del 20%.

Muchas veces el éxito depende de la precocidad de la detección. Toader Frunza es un rumano de origen afincado en Requena desde hace décadas. 51 años y un hijo de 16. Le detectaron en fase avanzada un tumor de colon, tan avanzada que a las dos horas ya estaba en quirófano. Desde entonces batalla a brazo partido con los goteros de quimio pero casi tan importantebatalla psicológica para no hundirse en el pozo. Y ahí es donde entran en juego los psícologos de la Asociación Española contra el Cáncer. "Ha sido brutal. Para mi y para mi familia" explica Toader. "En la vida te cambia totamente. Lo pasamos muy mal. Mi mujer cogió una depresión muy fuerte. En 7 meses no fue capaz de salir de casa, perdió su trabajo ... y nuestra vida, tanto emocinal como económicamente se ha puesto patas arriba". Con la voz entrecortada continua: "No puedo dormir. De mis compañeros de sala de quimioterapia ya han fallecido tres. Tengo mucho miedo. Necesito ayuda y la encontré aquí. Lo que no puedo contarle a mi mujer o a mi hijo, las pesadillas que tengo y el miedo a que reaperzca el cáncer".

Y como Toadre otros 10 mil pacientes valencianos diagnosticados -se estima que uno de cada tres- que necesitan ayuda para gestionar la emociones, el duelo o el miedo a la recaída.

La ayuda psicológica a pacientes y familiares son la atención más numerosa pero no solo. En total, cada año se realizan desde la asociación casi 43 mil atenciones que incluyen 3.200 casos de emergencia económica para poder sufragar los gastos más básicos mientras los pacientes reciben tratamiento.