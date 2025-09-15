Valencia suspenderá las clases en colegios de zonas inundables cuando haya alerta naranja

El Ayuntamiento de Valencia suspenderá las clases en los centros educativos de la ciudad que estén en zonas inundables y en las inundadas por la DANA del pasado 29 de octubre cuando se decrete alerta naranja.

Lo ha confirmado el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, tras la Junta de Protección Civil celebrada este lunes para coordinar la campaña de lluvias de otoño. “Lo hacemos para anticiparnos y prever. Lo más importante es la seguridad de los valencianos y protegerlos”, explica.

Cómo funcionará esta medida

La medida afectará a los colegios, en caso de que la alerta naranja esté prevista el día anterior para el día siguiente, según las previsiones que traslade la Generalitat.

La concejala de Educación, Rocío Gil, ha aclarado que si el aviso llega ya con los alumnos en los centros, se atenderán las recomendaciones de bomberos para decidir si se mantiene la actividad. “El 29 de octubre nos despertamos con alerta amarilla y a mediodía se elevó a roja. En ese momento, entendimos que era más seguro que los niños permanecieran en los colegios, que son un refugio frente a este tipo de situaciones”, expone.

¿QUÉ CENTROS ESCOLARES cerrarán cuando haya ALERTA NARANJA?

Los centros escolares afectados por la nueva medida ante la alerta naranja por lluvias son siete en las zonas consideradas inundables:

CEIP Camí de l'Horta Benimàmet-Beniferri

CEIP José Senent

Escola Privada de Música Agrupació Musical

IES Isabel de Villena

Centre Estranger Valencia Montessori School

CEIP Vicente Blasco Ibáñez, en València

Escola Privada de Música El Palma

Los centros en los que se adoptará esta decisión en las zonas que ya han sufrido inundaciones:

Centro privado Nuestra Señora del Rosario

CEIP Padre Manjón

Centro privado de Educación Infantil primer ciclo Sambori-La Torre

Centro privado FP CFFolgado

Escola Privada de Música Sedajazz

CEIP Forn d'Alcedo

Escola privada de música Santa Cecilia Castellar-Oliveral

IES El Ravatxol

CEIP Castellar-Oliveral

Centro de Educación Especial público Rosa Llácer

Centro privado de Educación Infantil Primer ciclo Formiguetes

Gil ha avanzado que este mismo lunes se informará a los equipos directivos de estos centros para que lo comuniquen a las familias.

¿Qué pasará en el resto de colegios?

En el resto del término municipal, el Ayuntamiento actuará según la gravedad de cada situación, como se había estado haciendo hasta ahora. En caso de que se decrete alerta amarilla, se notificará a los centros la previsión meteorológica. Y en el caso de que la alerta sea roja, se cerrarán siempre que el aviso llegue con antelación suficiente para que los padres no lleven a los niños al colegio.

Nuevas medidas de prevención

Además, el consistorio pondrá en marcha una torre de alertas sonoras en la pedanía de La Torre como proyecto piloto para avisar a la población en caso de emergencias. Una medida que se combinará también con simulacros para que la población esté preparada ante situaciones peligrosas. Además, también se elaborarán mapas de peligrosidad para identificar mejor las zonas de riesgo, ya que, con la riada del 29 de octubre hubo zonas que no aparecían como inundables y si que se inundaron.

Caballero ha señalado que el objetivo es “proteger a los valencianos ante fenómenos meteorológicos extremos y garantizar la seguridad de los más pequeños”.