Valencia suspende las clases mañana en las pedanías del sur de la ciudad afectadas por la dana y en zonas inundables por lluvias

La Aemet previene ante las precipitaciones que pueden registrarse este domingo en varias zonas de la Comunidad.EUROPA PRESS28/9/2025

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha hecho este domingo un llamamiento para que todas las administraciones tomen las medidas preventivas necesarias con antelación y que la población esté informada ante el episodio de "lluvias importantes" que comienza hoy en la Comunitat Valenciana.

La Generalitat valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha decretado desde ayer avisos naranja y amarillos para el conjunto de la Comunitat Valenciana para hoy y para mañana, según la información que traslada la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Concretamente, los avisos naranja se centrarán hoy en el litoral norte de Castellón y el interior de la provincia de Valencia. Esta situación para mañana se extenderá también a todo el litoral de la provincia de Valencia y al norte de Alicante.

Esta es la situación actual en estos momentos, pero puede sufrir variaciones, por lo que hay que mantenerse alerta ante cualquier cambio, ha destacado la secretaria autonómica de Emergencias.

"En la predicción se esperan lluvias importantes y, por tanto, es fundamental que todas las administraciones tomen las medidas preventivas con antelación y sobre todo, que la población esté informada de estos episodios por riesgo de lluvias", ha advertido.

Según ha recordado, la Generalitat ya emitió ayer un aviso especial y activó el plan especial frente a inundaciones, "y se avisó a todos los municipios y organismos de Seguridad y Emergencias".

Irene Rodríguez ha reclamado la máxima colaboración y difusión de toda la información por parte de todos.

"Para este episodio de lluvias, es muy importante recordar mantenerse informado por las fuentes oficiales tanto de las previsiones como de la evolución del episodio, y tomar las medidas preventivas y de autoprotección que sean necesarias", ha insistido.

Igualmente, ha apuntado que el teléfono de emergencias 112 es al que hay que recurrir ante cualquier situación de emergencia que pueda producirse.