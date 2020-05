Los departamentos de salud de Vinaròs, Requena, Xàtiva-Ontinyent, Gandia, Alcoi, Dénia, Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja pasan a la fase 1 del plan de desconfinamiento. Valencia ciudad, y el resto de ciudades y municipios no pasan a esta fase.

Así lo ha confirmado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, en rueda de prensa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Valencia ciudad no pasa a la fase 1

La consellera Ana Barceló, en rueda de prensa, ha comentado este viernes por la mañana que se estaba ultimando un estudio pormenorizado para concretar la desescalada por departamentos y que en las próximas se anunciará finalmente qué áreas de salud de la Comunitat podrán pasar el próximo lunes a la fase 1 y cuáles no. La petición realizada al Ministerio es que no se impida pasar a toda la provincia si hay un departamento que no cumple los criterios.

En ese sentido, ha señalado "tajantemente" que los horarios para poder ir a las terrazas se permitirán en las franjas actuales y con las mismas medidas de seguridad y en ese sentido ha explicado que el cambio de fase no supondrá relajar estas restricciones. De hecho, ha recordado que la única petición es ampliar dos horas por la mañana y una por la tarde la salida de los menores para evitar, también por salud, las horas de mayor sol.

El equipo de la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, encabezado por la consellera Ana Barceló, mantuvo una reunión este miércoles a las 19.00 horas con el Gobierno para presentar la documentación técnica que propone que Castellón, Valencia y Alicante, evolucionen a la fase 1 de desescalada.