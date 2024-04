Las alertas sobre las conocidas como las estafas del gas están proliferando en la Comunidad Valenciana en los últimos meses. Pese a que parezca increíble, hay personas dispuestas a jugar con el miedo y la seguridad de la gente, sobre todo de las personas mayores, a quienes se dirige principalmente este timo.

Estafa del gas: qué es y cinco consejos para evitarla La estafa del gas es un timo recurrente que desgraciadamente continúa afectando a muchas personas, sobre todo, las más vulnerables Ainhoa ClavelValencia 16 abr 2024 - 13:36

Tanto asociaciones de consumidores como la Policía Nacional ya ha alertado de la importancia de detectar esta estafa, que, por otra parte, y desgraciadamente, cada vez está mejor estructurada y camuflada.





En qué consiste la estafa del gas

Los timadores atacan principalmente a personas mayores o con alto grado de indefensión. Se hacen pasar por inspectores y, a simple vista, cuesta diferenciarlos de los oficiales, cuidan hasta el mínimo detalle; la vestimenta, el comportamiento o la acreditación son muy similares.

Sin embargo, el método de actuación es lo que debe ponerte en alerta. Se presentan en casa sin previo aviso y plantean que hay que realizar la revisión del gas, y que, además, tiene un coste considerable.

Estafa gas: llaman ayer de “Naturgy”. Que hoy vienen ha hacerme inspección del gas a casa (¿en agosto?). Me dejan nombre agente y un n°. para “que vea que es oficial”. Es mentira. Como hace 2 años.. (hilo) pic.twitter.com/jFvnmHuOVu — Rosa M. Tristán (@RosaTristan) August 11, 2023

Así se sufre una estafa del gas

Pepa es una vecina de una pequeña localidad valenciana, que ha sido víctima de los estafadores del gas. “Me tocaron a la puerta y me dijeron que venían a hacer la revisión, yo me asomé y dije que no quería hacerla en ese momento, que viniesen otro día, pero ellos insistieron en que tenía que ser ese día”.

Incluso le pidieron a Pepa los papeles de la anterior revisión, “todavía no les había abierto la puerta”, cuenta. Finalmente, y ante la insistencia, la vecina accedió a que los supuestos técnicos del gas entraran su vivienda para ver su instalación.

“Les abrí la puerta por donde sale la goma del gas y al mirarlo me dijo que la instalación no estaba bien realizada y directamente cortaron la goma y comenzó a brotar una sustancia”.

Ante la reacción de asombro de Pepa, el timador le alertó que tenía “una bomba de relojería” en casa porque “esa goma se iba calentando y como no tenía bien realizada la instalación podía tener un disgusto”.

Sin dejarle tiempo a la reflexión ni a la decisión, el técnico “sacó unos artilugios de su bolsa o los instaló”. Ante el asombro de la mujer, el timador le realizó in situ una factura donde “cada pieza que había cambiado costaba 35€ y solo eso era ya 200 euros”. El total de la factura ascendía a casi 455€.





“Encima no me dejaban pagar con tarjeta, yo no tenía dinero en casa y me decía que fuese al banco a sacar el dinero, es que era muchísimo dinero”.

Afortunadamente, Pepa, finalmente, se negó a pagar la factura, hecho que crispó a los estafadores que llegaron a amenazar a la vecina hasta punto que tuvo que llamar a la Policía. Con los agentes ya en la casa se fueron.





Consecuencias de sufrir la estafa del gas

Las consecuencias, la vecina de esta localidad valenciana, no han sido económicas, pero sí han sido “un quebradero de cabeza”, ya que ha tenido que estar “más de veinticuatro horas sin poder utilizar el gas en casa, porque me lo dejó todo roto y desconectado, hasta que no vino un fontanero a casa a arreglarlo todo no pudimos funcionar en casa”.





Cómo evitar la alerta del gas

Desde la Agencia Valenciana de Consumidores y Usuarios recuerdan que las hay que tener mucho cuidado con estas revisiones, porque siempre nos llamará con anterioridad la compañía, suelen estar incluidas en el contrato con lo que no tiene un coste añadido, y si hubiese que cambiar cualquier cosa del sistema no nos lo cobrarán y menos en efectivo, nos lo girarán en el próximo recibido.