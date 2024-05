Una valenciana con 4 menores a cargo evita quedarse en la calle al retrasar el deshaucio

Sobre la campana pero finalmente Carmen, sus hijas y su nieta, van a poder dormir tranquilas un tiempo más. Desde junio ocupan ilegalmente una vivienda de Torrent, propiedad de un fondo de inversión, que las iba a desalojar por orden judicial. Sin embargo, cuando prácticamente tocaba recoger las cosas y quedarse en la calle, la intermediación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del propio Ayuntamiento de Torrent.

El lanzamiento estaba programado para el día de ayer pero finalmente la propiedad ha concedido un plazo extra de dos meses para evitar que la mujer y su familia se queden en la calle. Desde el Ayuntamiento de Torrent habían tramitado una solución de urgencia para darle una solución de habitabilidad a la mujer, e incluso se habían ofrecido a sufragar de manera extraordinaria un hostal de manera temporal hasta hallar una alternativa.

Además, la coorporación se ha comprometido a tramitar ante la EVHA (Entitat Valenciana de Habitatge y Sól) la solicitud de una vivienda para esta familia.

Carmen, sus tres hijas y su nieta (estas cuatro últimas, todas menores) están "ocupando" la vivienda de Torrent, por lo que el juez determinó "no hacerles parte del procedimiento judicial" (el banco actuó contra el último inquilino que no pagaba), por lo que "no se le aplican los beneficios del marco normativo actual".