Una uruguaya que lleva 3 años viviendo en Valencia va a un restaurante y no da crédito a lo que le sirven

Hay diferencias culturales que llaman la atención y más si hablamos de costumbres gastronómicas. Mucho se ha hablado sobre los ingredientes reales de una paella valenciana frente a auténticos experimentos de laboratorio que sirven en muchos locales de hostelería, sobre todo fuera de España. Chorizo, guisantes y un sinfín de ingredientes que no conforman, ni mucho menos, la receta auténtica de la paella, suelen aparecer en el menú de muchos restaurantes o incluso en publicaciones de redes sociales.

“Cosas que ya no pienso de España”

Emiliana es una uruguaya que lleva viviendo en Valencia desde hace tres años, según afirma en su cuenta de Instagram. Es una de tantas personas que se sorprenden cuando piden una paella valenciana y esperan una paella “con mejillones, langostinos y todo tipo de marisco. Resulta que cuando me sirven una paella, veo que tenía una carne un poco rara con un olor muy peculiar. Parece que la paella original es de conejo y pollo y además te ponen unas chauchas (judía verde) así de grandes, que están buenísimas”.





Las redes contra los bulos sobre la paella valenciana

Aunque en función de los productos de temporada, el arroz admite múltiples variantes. Pero estos son los ingredientes oficiales para elaborar la auténtica paella valenciana: arroz, pollo, conejo, judía verde, garrofó, aceite de oliva, tomate, azafrán, agua y sal. La más auténtica se cocina a fuego con leña de naranjo y para ser perfecta debe quedar con un buen socarrat.

La riqueza de productos de temporada, como la alcachofa, permiten infinidad de tipos de arroz, pero que se alejan de la auténtica receta de la paella valenciana. Durante muchos años se ha defendido la originalidad de la receta, incluso en clave de humor para denunciar muchas de las malas prácticas que se publican en redes sociales.





Un ejemplo de ello son los creadores de la cuenta de Instagram “JAJAJERS” que llevan por bandera en sus publicaciones la leyenda “No more chorizo in the paella” y con sus historias han conseguido fidelizar a miles de personas que disfrutan con su humor en defensa de la paella.

¡Comen cinco veces al día!

No solo quedó bastante petrificada cuando descubrió que la paella valenciana no era de marisco, sino que se sorprendió más cuando conoció que la típica tortilla de patatas se la hacen en bocadillo y “se la clavan a las 10 de la mañana”. “Porque aquí en Valencia comen 5 veces, hacen un almuerzo valenciano tipo con una flauta de este tamaño rellena con lo que quieras”.

Y es que el almuerzo, más conocido en Valencia como “esmorsaret”, ha tomado un auge increíble con establecimientos dedicados exclusivamente a este tipo de gastronomía. Bocadillos de tamaños increíbles y con todo tipo de combinaciones y nombre de lo más curiosos: “Tío Boyo”, "Patatero", "El de siempre", "Pa pobres", "Franchute", "Longanizo"," Atún, tun, tun", la "Teniente Oneil", "Cerdaco", "Morcillón", "Ey, Chipirón" o “El abuelo se desboca” que lleva lomo, queso cheddar, jamón serrano a la plancha, pepinillos encurtidos, cebolla caramelizada, doble huevo y alioli.