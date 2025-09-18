COPE
Una turista británica de 64 años detenida en Benidorm por, supuestamente, estrangular con el cable de una aspiradora a su compañera de viaje de 66 años

Vistas de Benidorm (Alicante).

AYUNTAMIENTO BENIDORM

Martina Payá

 En Benidorm, la policía nacional ha detenido a una turista británica de 64 años por, supuestamente, matar a su amiga de 66 con la que estaba de vacaciones en la ciudad.   

La víctima habría sido estrangulada con el cable de una aspiradora en el apartamento en el que las dos se estaban alojando. El crimen ocurrió anoche en uno de los apartamentos del barrio del Rincón de Loix. Una zona muy frecuentada por los turistas británicos.

Quien avisó a emergencias fue una tercera visitante del Reino Unido, que llamó al 112 para avisar de que una amiga le había confesado haber matado a otra estrangulándola con el cable de una aspiradora.

Aunque en un principio intervino la policía local, el Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación, la cual sigue abierta para tratar de confirmar los hechos y todos los detalles.

