La tradición navideña que se está perdiendo y elimina el estrés, según los expertos: "Es sanísima"

El pistoletazo de salida a las fiestas navideñas ha comenzado, como es tradición, en este puente de la Inmaculada. Los hogares de los españoles se llevan de decoración y el belén inunda los comedores en las casas. Además de la decoración y el espíritu de fraternidad que envuelve estas fiestas, otro de los puntos a destacar son las tradiciones que año tras año se repiten.

Algunas de estas permanecen inmutables, como el roscón de Reyes, las cenas con familiares o las reuniones con amigos, pero existen algunas de ellas que poco a poco y por diferentes circunstancias se van perdiendo. Una de ellas es la de cantar villancicos en familia.

Pero, ¿cómo puede esta tradición ayudar a evitar el estrés que muchas personas sufren durante estas fechas? Según el psicólogo Nacho Coller, "compartir canciones o cantar en familia disminuye el estrés, pero no solo eso también aumenta el vínculo social entre las personas que cantan juntas y mejora el bienestar físico".

El hecho de cantar juntos, en familia, que para muchos es un recuerdo en su mente de cuando eran pequeños, "se ha diluido porque parece que ya no toca", reconoce Coller quien además destaca que "es fantástico hacerlo y hay que intentar recuperar esta tradición tan bonita y que no hay que perder".

Cuando cantamos, cuenta con humor el psicólogo, estamos evitando "hablar de política, hablar de herencias o hablar de temas pasados y evitamos el conflicto y el estrés que nos genera".

Otras cosas que no deberían generarnos estrés navideño

Coller pone el foco también en otro de los puntos que también generan estrés durante las fechas navideñas en muchas personas: las compras y los regalos. "Nos volvemos locos a veces por comprar lo más caro y según han demostrado varios estudios, la mayoría de nosotros preferimos recibir un regalo que haya costado tiempo y esfuerzo, es decir, que tenga una vinculación más que aquello que cuesta mucho dinero".

Bajar las expectativas

En muchas ocasiones ponemos las expectativas demasiado altas y nos generamos un estrés añadido innecesario nosotros mismos ante estas fechas tan especiales y, según Coller, "hay que bajar las expectativas, no tiene que salir perfecto. Asumamos que las navidades tienen sus pros y sus contras, sus agujeros negros y que aquella cena que salió el año pasado perfecta, pues tal vez este año no lo sea, pero que solo el hecho de cenar y de compartir momentos con la gente querida ya en sí mismo es un éxito". Debemos fijarnos más en esas reuniones familiares que nos han proporcionado felicidad y que no era con lo más lujoso encima de la mesa.