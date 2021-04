Toni Cantó: "aquella persona que sea elegida por el PPCV para liderar la Comunitat puede contar conmigo"

Toni Cantó ha pasado por 'Herrera en COPE' para pedir el voto para Díaz Ayuso en las elecciones del 4-M en la Comunidad de Madrid: "Para mí es una batalla importante no solo para Madrid, sino porque puede ser el inicio de una reconquista en el resto de España que para mí es absolutamente necesaria".

El político valenciano ha lamentado no poder participar en la contienda electoral a pesar de las ganas que tiene y se ha comparado con otros candidatos que, en su opinión, no quieren estar realmente en la Asamblea de Madrid: "Es curioso que a mí no me dejen estar y que los que están no quieren estar. Iglesias quiere ir a la televisión, Gabilondo quiere ser defensor del pueblo y Edmundo Bal quiere seguir en el Congreso".

No descarta volver a la política valenciana

Cantó mantiene siempre un ojo puesto en la Comunidad Valenciana: "La sociedad valenciana está cansada de un socialismo que gobierna junto a Podemos y el nacionalismo. Allí ya no puedes educar en español a tus hijos, allí atacan a la educación concertada y la Comunidad Valenciana no es el motor económico que quisiéramos los valencianos. La izquierda criminaliza al turismo, mirando por encima del hombro a los camareros".

Cantó ha dado un paso más y se ha ofrecido al futuro líder del Partido Popular en la Comuntiat Valenciana para ayudar. " Mi vincualcion con la Comunitat Valenciana es total y estaré donde pueda estar para presentar una buena alternativa frente al socialismo nacionalista podemismo que gobienra ahora en la Comunitat".

"Aquella persona que sea elegida por el partrido para liderar la Comutiat valenciana puede contar conmigo desde donde sea, de verdad, pondré toda la carne en el asador".

Puig no valora la "coherencia" de Cantó

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha rechazado este viernes valorar "la coherencia" del exportavoz de Ciudadanos en Les Corts, Toni Cantó, pero le ha recordado que su antiguo grupo parlamentario, encabezado por él, "hace escasos meses apoyó con su abstención" los prepuestos elaborados por el Botànic. En ese sentido, ha advertido que la ciudadanía valenciana es "muy madura" y tiene "capacidad de entender" sus "movimientos políticos".