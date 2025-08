Un terremoto de magnitud 3,6 sacude la costa alicantina

La tierra ha vuelto a moverse frente al litoral de la Comunidad Valenciana. Entre la tarde del lunes y la madrugada del martes se registraron tres terremotos. El más grande fue de 3,6 grados de magnitud en las costas del sur de Alicante, así como varias réplicas. Algunos temblores fueron percibidos por la población de los municipios de Torrevieja, Elche, Santa Pola y Guardamar del Segura, aunque no se reportaron daños personales ni materiales.

El seísmo principal, que tuvo lugar sobre las 21.23 horas del lunes, se localizó a poca profundidad, a únicamente dos kilómetros del fondo marino, lo que ayudó a percibirlo en el suelo. A este movimiento le siguieron otros dos, de magnitud 1,3 y 2,1, además de varias réplicas.

Frente a las dudas planteadas por algunos científicos y la confusión generada en redes sociales, el geólogo ha querido aclarar la naturaleza del fenómeno: “No se trata de un enjambre sísmico. Ha habido un terremoto moderado que ha desencadenado réplicas, y esto es completamente normal desde el punto de vista geológico”

Ante la preocupación de la ciudadanía, el geólogo y creador de contenido, Nahum Méndez Chazarra, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. "No debemos preocuparnos. El riesgo sísmico es uno de los riesgos más con los que tenemos que convivir igual que no vivimos continuamente preocupados por los incendios forestales, por las inundaciones o por cualquier fenómeno adverso".

PREPARADOS, NO PREOCUPADOS

Nahum insiste en la importancia de la prevención más que en la preocupación. "No podemos predecir los terremotos, pero sí saber cómo actuar. Es vital que los ciudadanos consulten las recomendaciones del Instituto Geográfico Nacional y sepa cómo reaccionar antes, durante y después de un temblor".

Entre sus consejos, destaca anclar los muebles que sean pesados, evitar el uso del 112 si no hay un peligro inmediato y preparar una mochila con lo básico para 72 horas. "Y por supuesto, en el caso de que ocurra un terremoto y no dé tiempo a salir a la calle, no salir, quedarnos dentro de casa, siempre protegiéndonos. Porque cuando ocurre un terremoto importante, las primeras cosas que se caen son las cosas estéticas de las fachadas de las viviendas. Y eso también puede lastimarnos", ha resaltado.