Sorolla, como nunca lo habías visto: "Es una experiencia muy impactante"

Los valencianos van a poder disfrutar de Sorolla como nunca antes lo habían hecho gracias a la exposición Sorolla a través de la luz. Una experiencia que entremezcla la exposición clásica de obras de arte con una más sensorial. Gracias a esta tecnología vamos a poder compartir con el autor "la emoción que sentía Sorolla al pintar sus cuadros y su audacia" expresa su comisaria, Consuelo Luca de Tena, en los micrófonos de COPE Valencia.

Sorolla a través de la luz se presenta en Valencia con una selección ampliada de obras originales que reúne 45 lienzos datados entre 1890 y 1920 procedentes del Museo Sorolla, la Fundación Museo Sorolla, la Hispanic Society of America, la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, la Colección de Arte ABANCA y la Colección Esther Koplowitz, así como de una veintena de colecciones particulares y de la propia Fundación Bancaja. El conjunto de obras incluye piezas que se presentan por primera vez en esta exposición o son muy poco conocidas por el público, así como algunas de las obras maestras del pintor como ¡Triste herencia!, Después del baño. La bata rosa o La vuelta de la pesca. "Las obras o no se habían visto nunca en ninguna parte o no se habían visto en Valencia", destacan desde la Fundación Bancaja.

El montaje "Sorolla a través de la luz" toma forma y abrirá sus puertas el 5 de octubre Tras su paso por el Palacio Real de Madrid como una de las exposiciones más visitadas de la temporada con más de 180.000 visitantes, la exposición llega a València Valencia 01 oct 2023 - 15:00





La comisaria destaca la parte más inmersiva de la exposición, por novedosa, y porque al estar muy aumentadas gracias a fotografías de altísima resolución se pueden ver con detalle sus cuadros e incluso como se "mezclan distintos cuadros para crear escenas ambientales en". Pese a que la tecnología es parte fundamental del recorrido por la obra del pintor valenciano, está "hecho con tanta finura y elegancia que no traiciona para nada la obra de Sorolla".

Luca de Tena, que ha convivido con los cuadros de Sorolla más de 9 años, explica en los micrófonos de COPE Valencia que "en el museo siempre hay una luz más discreta o las barreritas que no puedes acercarte y yo he descubierto aquí muchas cosas gracias al uso de la tecnología".

La música es otra de las partes fundamentales del recorrido. Existe un acompañamiento musical que, en palabras de Luca de Tena "es una belleza e intensifica la emoción, es una experiencia muy impactante".

Una exposición que hará las delicias de toda la familia, incluso de los más pequeños, gracias a la sala de realidad virtual donde, por ejemplo, entras primero en la playa de Valencia, ves a Sorolla, a Clotilde y terminas en su estudio mientras se van colocando sus cuadros, es muy chulo. "Se hace muy ameno y entretenido".

Dentro de las actividades complementarias, se ha editado un catálogo que recoge la reproducción de las obras expuestas, así como textos de análisis y contextualización de los cuadros y una cronología con hitos en la vida y trayectoria de Sorolla realizados por Blanca Pons-Sorolla y Consuelo Luca de Tena. La exposición forma parte de la programación especial con motivo del centenario de la muerte de Joaquín Sorolla en 2023, una efeméride declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) por el Ministerio de Cultura y Deporte, y se desarrolla en el marco del décimo aniversario de la nueva Fundación Bancaja.





DÓNDE Y CÓMO ACUDIR

FECHA: del 05/10/2023 al 18/02/2024

del 05/10/2023 al 18/02/2024 LUGAR: Fundación Bancaja Plaza de Tetuán, 23 ,Valencia (Valencia)

Fundación Bancaja Plaza de Tetuán, 23 ,Valencia (Valencia) HORARIO: de martes a miércoles: 10 a 14:30 h (último pase a la 13:00 h) – 16:30 a 20:30 h (último pase a las 19:30 h). De jueves a domingos: 10:00 a 20:30 h (último pase a las 19:30 h)

de martes a miércoles: 10 a 14:30 h (último pase a la 13:00 h) – 16:30 a 20:30 h (último pase a las 19:30 h). De jueves a domingos: 10:00 a 20:30 h (último pase a las 19:30 h) DURACIÓN: el tiempo medio para visitar Sorolla a través de la luz es de 1 hora – 1 hora y media. El acceso a la exposición se organiza en pases cada 15 minutos. Se recomienda llegar a tiempo.

el tiempo medio para visitar Sorolla a través de la luz es de 1 hora – 1 hora y media. El acceso a la exposición se organiza en pases cada 15 minutos. Se recomienda llegar a tiempo. ENTRADAS: venta anticipada en entradas.com

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado