Sonia, familiar de una víctima de la DANA de Valencia, estalla al ver llegar a los políticos a la Catedral en la misa funeral: "Qué hacen"

En los momentos más duros de una tragedia, las personas buscan consuelo, solidaridad y, sobre todo, responsabilidad de aquellos que ocupan puestos de poder. Esta es la reflexión de Sonia, vecina de Catarroja que, tras perder a su padre el pasado 29 de octubre, ha realizado al micrófono de COPE en las puertas de la Catedral de Valencia, donde se ha oficiado la misa en honor las víctimas de la DANA de Valencia.

Sonia se ha visto superada por la situación y no ha podido contener las lágrimas a las puertas de la Catedral, donde de manera contundente ha demostrado su frustración hacia los políticos “ de izquierdas y de derechas” al considerarlos responsables de la falta de apoyo y organización.

AINHOA CLAVEL Vecina de Valencia

Sonia perdió a su padre en la inundación

Esta vecina de Valencia perdió a su padre de 69 años en la CV 36. Había venido a esta misa homenaje por las víctimas por este motivo, como homenaje “al estar relacionado con las víctimas. "He visto a políticos que considero que no nos representan y no quería estar en el mismo espacio que ellos", explica apenada en COPE.

"Crucé el puente de Picaña, uno de los puentes, y a los dos minutos cayó el puente", explica, un hecho que ilustra la gravedad del momento vivido en Valencia.

Este episodio refleja la profunda desconexión y la sensación de abandono que sienten los vecinos de las zonas cero por los líderes políticos. "Considero que esto es un funeral para las familias", continúa, describiendo cómo el evento, que debería haber sido un momento de unión y apoyo, se ha convertido en una excusa para ellos “volver a referenciar”.

Sonia relata que este momento debía de ser de unión y apoyo entre las familias, conocerse y compartir el dolor, ya que no solo no pudieron contar con un velatorio en condiciones, sino que todo el proceso de entierro fue una cadena de complicaciones. "Fue todo tan surrealista, o sea, complicaciones".

En este contexto, se hace evidente que lo que se buscaba en ese momento era una respuesta de humanidad, de solidaridad, de apoyo mutuo entre las familias que compartían el dolor. Sin embargo, el protagonismo político representa según Sonia un recuerdo doloroso de la falta de responsabilidad y empatía que, en su opinión, estos líderes demostraron al no estar a la altura de las circunstancias.

"Lo único que pido es responsabilidad política. Ellos están al servicio del pueblo, que es lo que se les olvida. No están ahí para una paga y estar de comilona", denuncia, un claro reclamo a la necesidad de que los políticos se comprometan de verdad con los problemas de la gente, especialmente en situaciones de emergencia como la que se vivió no solo la tarde noche del 29 de octubre, también los siguientes días.