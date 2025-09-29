COPE
Estas son las cinco carreteras en Valencia y tres en Castellón cortadas por las lluvias

Todas pertenecen a la red secundaria, según la información de la Dirección General de Tráfico

Las fuertes lluvias de este lunes han obligado a cortar por inundaciones tres carreteras de Castellón y cinco en la provincia de Valencia, todas de la red secundaria, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Carreteras cortadas por inundaciones

Las fuertes lluvias de este lunes han obligado a cortar por inundaciones tres carreteras de Castellón y cinco en la provincia de Valencia, todas de la red secundaria, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, en Valencia se ha cortado la carretera CV-429 en Yátova, la CV-505 en Alzira, la CV-571 en Vilella, la CV-395 Chera y la CV-472 en Los Corrales.

En Castellón se han cortado por inundaciones la CV-137 en Càlig, la CV-1486 en Cabanes y la CV-219 en Eslida, ha informado la DGT en su cuenta de X.

