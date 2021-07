Silvia Moreno: "El mundo de la estética en general debe abrirse a Instagram. Ahí está el cliente final"

La empresaria y fundadora de las tiendasPOOM Silvia Moreno y los Centros Oficiales que llevan su nombre ha estado en el programa de Remedios Cervantes, Trending Cope, para hablar de cómo las redes sociales han impulsado su proyecto empresarial en el mundo de la cosmética.

La creadora de los Centros Oficiales Silvia Moreno es una mujer emprendedora que ha visto cómo su proyecto y su labor de distribución de cosmética coreana en España empieza a despuntar enormemente. Algo a lo que, sin duda, ha ayudado mucho el camino que Silvia había recorrido previamente en las redes sociales, a través de sus directos formativos para el sector de la estética.

‘Yo empecé sola en esto, dando consejos de manera totalmente gratuita a otras profesionales del sector de la micropigmentación. A raíz de ahí, más profesionales me pedían cursos especializados y ya me planteé cobrar por ello. Pero hasta entonces, lo hacía porque me llenaba realmente y me ilusionaba’. A partir de ese momento, Silvia se convirtió en todo un referente en el mundo del microblading, muy respetada y reconocida.

‘Mis redes fueron totalmente cruciales para llegar más lejos y empeñarme en mejorar y animar a otras profesionales a que lo hicieran’. Después, vino el proyecto de los Centros Oficiales Silvia Moreno, donde se cuida la piel de cada persona ‘desde los protocolos de la estética y la cosmética coreana, que brinda unos resultados espectaculares’.

La cosmética coreana está empezando a conocerse en nuestro país, bajo la tendencia del K-cosmetic. ‘Es una cosmética en continua búsqueda de la perfección, y representa perfectamente nuestra filosofía. A ella nos debemos y por ella trabajamos’.

Silvia Moreno, una emprendedora que ha trabajado intensamente por hacer sus sueños realidad, reconoce que ese éxito que vive ahora no habría sido posible sin sus redes sociales, que ahora cuida especialmente. ‘El mundo de la estética en general debe abrirse a Instagram sin miedo, porque ahí es donde está el cliente final, a quien nos debemos y que está deseando escucharnos’.

