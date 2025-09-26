El fin de semana comienza con intervalos nubosos en el litoral de la Comunitat y máximas en aumento

El fin de semana comienza en la Comunitat Valenciana con cielo poco nuboso y con intervalos nubosos en zonas del litoral por la mañana, donde no se descartan chubascos aislados, según la predicción de Aemet.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en Valencia y se mantendrán sin cambios en el resto; mientras que las máximas subirán salvo en el litoral de la mitad norte, donde se darán pocos cambios.

El viento flojo variable, tendiendo por la tarde a oeste flojo en el interior de Valencia y a sur y sureste flojo en el resto, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.