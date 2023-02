Sanidad investiga la muerte de una niña de 12 años por peritonitis tras acudir tres veces a urgencias

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha informado este viernes de que la Conselleria de Sanidad ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de una niña de 12 años en el Hospital Clínico de València de una "peritonitis purulenta", después de que la familia la llevara hasta en tres ocasiones a los servicios de urgencias.

"Lamentamos profundamente la muerte de la menor e imaginamos que son momentos durísimos" para la familia, ha señalado Mas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, y ha trasladado a los familiares el pésame de todos los miembros del Gobierno Valenciano.

La vicepresidenta ha comunicado asimismo que el director gerente del hospital de Sagunto ya se ha puesto en contacto con la familia y se ha puesto a su disposición para colaborar en todo lo que sea necesario.

La madre de una niña ha denunciado que su muerte se produjo después de llevarla, con fuertes dolores abdominales, vómitos y fiebre, hasta en tres ocasiones a servicios de urgencias, donde no la diagnosticaron ni le realizaron ninguna prueba médica.

Beatriz Gascó, madre de Enma, ha señalado a EFE que presentarán una denuncia contra al administración sanitaria por "negligencia médica" porque no quieren que lo que le ha ocurrido a su hija "vuelva a suceder" y si tienen que "cambiar el protocolo y cada niño o adulto que entre con dolor de abdomen le hagan una prueba, que lo hagan".

Según ha explicado, el 29 de enero llevó a la pequeña a urgencias del ambulatorio de Viver, a unos seis kilómetros de Jérica donde residen, porque tenía dolor abdominal, vómitos y un poco de fiebre, y el médico le dijo que era "un virus" y aunque le preguntó si podía ser apendicitis porque su hijo mayor ya la había pasado "lo descartó. Yo no soy médico y no puedo contradecirle, y volvimos a casa".

Al ver que el 2 de febrero no se encontraba mejor volvió a llevarla al ambulatorio de Viver y el médico, "al ver los informes del día 29, ni se levantó. Me preguntó por qué volvía y le dije que no la encontraba bien, que seguía sin comer y de diarrea y que estaba perdiendo mucho peso. Me dijo que era un proceso vírico y que los virus duraban de ocho a diez días".

El día 4 de febrero la llevaron al Hospital de Sagunto "y, con 38,8 de fiebre y un abdomen con defensa, me dijeron que no era nada, que aunque había perdido peso nos fuéramos a casa que no era nada" y el día 5, como seguía sin verla bien, la volvieron a llevar al médico y en la consulta "se desvaneció y perdió el conocimiento".

Al llegar a Viver estaba en parada respiratoria y el médico estuvo doce minutos reanimándola y, tras llegar una ambulancia del SAMU, la estabilizó y la trasladaron al Hospital Clínico de València donde volvió a entrar en parada y después de dos horas intentando reanimarla falleció a las dos de la madrugada.