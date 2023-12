Sandra Gómez: "No es verdad que ahora pasen más líneas de EMT por el centro. Ya lo hacían antes"

Sandra Gómez, portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, ha pasado por los micrófonos de COPE, coincidiendo con el estreno de las líneas de EMT que llegarán a la plaza del ayuntamiento y la reordenación de la calle Colón que ya permite su entrada desde Porta de la Mar además de recuperar un carril más para el vehículo privado. A este respecto, Gómez ha destacado que “es la vuelta a la vieja movilidad, me apena que se abra un nuevo carril al transporte privado. Es llamativo a 18 días de ser capital verde europea, ahora no tendríamos opciones”. Sobre las nuevas líneas de EMT la portavoz socialista se pregunta “como se van a meter 600 autobuses en la Calle San Vicente que ahora es peatonal. El gobierno municipal debe rectificar, es una medida improvisada que resta más zonas verdes o peatonales. Este modelo no casa con una ciudad del Siglo XXI”.

Además, Gómez ha querido puntualizar que "no es cierto que ahora lleguen nuevas líneas al centro de la ciudad. Ya lo hacían antes, iban a la calle Poeta Querol, por al que podían discurrir perfectamente ese número de líneas. No era necesario que se redirigieran a la calle San Vicente".

También Sandra Gómez ha querido valorar los primeros seis meses del nuevo gobierno aludiendo a “no incorpora nada nuevo respecto de lo que nosotros dejamos proyectado. No hay un modelo de ciudad, una capital como Valencia debe estar en permanente evolución, competiremos entre nosotros y la ciudad de Valencia está hoy vacía de contenido”

Con respecto a la opinión de Sandra Gómez sobre la actual situación del PSPV, la portavoz socialista asegura que “el partido socialista ha pasado página de problemas internos. La militancia tiene la misma capacidad de decisión, con esto quiero decir que las prisas no son buenas consejeras y eso es algo que todos deben entender”

Y como no, en la conversación ha salido el VCF “Yo llevo tiempo diciéndolo, pero es la crónica de una muerte anunciada para el VCF porque queremos un proyecto potente de futuro y no hay interés por parte del máximo accionista. La actual alcaldesa le ha puesto alfombra a Peter Lim para que acabe el estadio, pero la interlocución y reuniones creo se siguen dando con los dueños del VCF y me temo se va a claudicar ante los intereses de la empresa privada”