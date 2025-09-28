Salen a licitación las obras de eficiencia energética del Centro de Tecnificación del deporte adaptado y natación de La Petxina

El Ayuntamiento saca a licitación la ejecución de las obras de mejora de la eficiencia energética del Centro de Tecnificación del deporte adaptado y natación del complejo deportivo-cultural La Petxina. La Junta de Gobierno Local ha acordado este viernes contratar la ejecución del proyecto, que dispone de un presupuesto de salida de casi 1,3 millones de euros (1.279.221,05 euros, IVA incluido).

El concejal portavoz del Gobierno Municipal, Juan Carlos Caballero, ha informado de este acuerdo al finalizar la reunión de la Junta de Gobierno Local, en la que se ha establecido un plazo de duración del contrato de seis meses a contar desde la firma del acta de replanteo, una vez adjudicadas las obras, que se llevará a cabo mediante procedimiento abierto simplificado.

“El objetivo es muy claro –ha asegurado el concejal- queremos tener nuestros centros deportivos en perfecto estado de mantenimiento y adaptarlos también al cambio climático y a la sostenibilidad, reduciendo consumo energético del edificio”. Para ello, ha subrayado, “impulsamos la instalación de placas fotovoltaicas, la sustitución de calderas antiguas y la sustitución también de equipos de aire acondicionado para que tengan la máxima eficiencia energética, y poder tener unas instalaciones en condiciones, en un centro deportivo que además es un centro de tecnificación de referencia para el deporte adaptado y también para la natación, como es el complejo cultural deportivo de La Petxina”.

El proyecto cuenta con financiación europea a través de fondos procedentes del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU), en el marco del Programa Componente 26 de fomento del sector del deporte – Plan de transición ecológica de instalaciones deportivas. El proyecto básico y de ejecución de las obras a realizar fue redactado por la mercantil Investigación y Control de Calidad SAU, y aprobado por la Junta de Gobierno Local, el pasado mes de mayo.