Restaurantes de la Marina exigen al Ayuntamiento una ampliación de sus horarios nocturnos

Los restaurantes de la Marina denuncian conjuntamente la última medida del Ayuntamiento de reducir los horarios nocturnos de 3 de la madrugada a las 1.30 horas. En concreto, son "Destino Puerto", "Dos Lunas Beach", "Vlue Arribar" y "El Camarote", todos ellos en la esplanada Veles e Vents de Valencia, los que se ven afectados por esta reducción horaria y la consideran una amenaza para su negocio.

Los empresarios de estos restaurantes -Paco Villa, Nicolás Martí, Ángel Brandez y Salvador Cabeza- contemplan que esta medida del Ayuntamiento, que incluye del 1 de junio al 15 de octubre de 2022, son un paso hacia atrás en el camino de la recuperación económica post pandemia sufrida por la hostelería y el sector turístico en general.

Ángel Brandez, propietario de Vlue Arribar y representante de los restaurantes de La Marina, califica como "nuestra ruina" esta reducción. Apunta que el 75% de la facturación en la temporada de verano es a partir de las 00 de la noche, lo que supone que, la gente que acude más tarde, ahora ya no lo va a hacer sabiendo que el horario de cierre es a las 1.30 horas.

En este sentido denuncia que, a partir de ahora, van a ser los únicos restaurantes de toda la Comunidad Valenciana que cierren a esa hora, precisamente en la zona "más amplia, divertida, segura y turística" de la ciudad. El Plan Especial de La Marina, aprobado en 2014, ya acordó que se permitiría la música al aire libre con límite horario a las 5 de la madrugada por no haber posibilidad de generar molestias con el ruido, al tratarse de un entorno no residencial. Pese a ello, la ordenanza municipal actual afecta a todos los restaurantes por igual aunque no incluyan los mismos requisitos ni las mismas condiciones.

Estos restaurantes cuentan con el apoyo de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR), que representa a cerca de 34.000 empresas de hostelería y que presentó un escrito a la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas para defender la diferenciación horaria de cierre de estos locales de restauración hasta las 3 de la madrugada.

Tal y como explica Brandez, que lleva 14 años en La Marina, el horario de cierre se había mantenido durante 10 años, desde 2009 hasta 2019, hasta las tres de la madrugada y cuando en 2019, se pasa la competencia a los ayuntamientos, se acuerda esta reducción horaria. El argumento que llevó a esta decisión fue "que no necesitaban un horario tan extendido".

Desde los restaurantes de La Marina se han dirigido así al Consistorio y añaden: “Si esto se mantiene en 2022, nos veremos tremendamente afectados. Cuando la gente se dé cuenta de que los restaurantes de la Marina cierran a la 1.30 pasará que nuestros ingresos podrán verse afectados hasta un 80%. Será nuestra ruina”.

El año pasado estos restaurantes ya presentaron un recurso contra la orden, que aún se encuentra en tramitación, y que recorta los ingresos en verano y limita la oferta turística, afectando así al principal sector industrial de la Comunidad Valenciana.

El gerente de Vlue Arribar, Angel Brandez, destaca que están a la espera de la resolución judicial que evite el perjuicio económico que esta medida supone porque "Valencia necesita la Marina".