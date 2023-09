La razón por la que vas a pagar más en tu factura del agua si vives en Valencia

El recibo del agua llega con sorpresa para los habitantes de la ciudad de Valencia y esto se debe al fin del aplazamiento del canon de saneamiento autonómico que decretó el ya expresidente Ximo Puig.

Lo que parecía una rebaja en la factura de las familias valencianas no ha sido así ni mucho menos, ya que según Vicente Inglada portavoz de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana "vamos a tener que empezar a pagar el canon desde agosto de este año que era cuando acababa esa medida y no solo eso, sino que en nuestros recibos del agua tendrá que aparecer el canon con carácter retroactivo de todo el año que no hemos pagado".

Entre el canon actual y los que se deben abonar una familia valenciana va a tener que llegar, en palabras de Inglada, incluso a pagar 20€ más al mes. Un incremento que llega en un momento económico muy delicado.

Desde la Unión se propone a la "Generalitat Valenciana actual prorrogar esa medida o buscar algún tipo de alternativa porque la situación económica sigue siendo dolorosa para muchas familias valencianas o incluso asumirlo la propia Generalitat".

Sobre el hecho de eliminar el canon de saneamiento, Inglada cree que no es posible, ya que es "necesario sobre todo para pagar las infraestructuras de saneamiento de las aguas que tan necesarias".





MEDIDAS NUEVO CONSELL

La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha asegurado que están firmemente decididos a tratar de flexibilizar lo que definen como un "palo". Eso sí, todavía sin concretar cómo hacerlo.

Además, ha advertido que lo llevaban avisando. "Este Consell está firmemente decidido a tratar de flexibilizar el palo por decirlo de algún modo que le viene ahora muchísimas familias por el engaño que Ximo Puig hace unos meses decidió llevar a cabo, veníamos avisando de que esto era un engaño a todos los valencianos".