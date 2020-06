¿Quién es el "Rambo de Requena"? El fugitivo abatido en Teruel por disparar a un guardia civil

La Guardia Civil ha detenido en la localidad turolense de Andorra a Pedro Lozano Jiménez, conocido como el Rambo de Requena, tal y como ha adelantado el diario El Heraldo. Al fugitivo valenciano se le buscaba desde primera hora de la tarde tras haber herido en el abdomen a un agente de la Guardia Civil en un tiroteo en Muniesa.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que el suceso se ha desencadenado a las 15.30 horas de este lunes en Muniesa, aunque previamente, a las 12.00 horas, se había dado el aviso de un robo de un coche Suzuki Vitara blanco en El Castellar, un pequeño municipio de Teruel. Dos agentes han ido a identificar un vehículo y el conductor ha abierto fuego contra uno de los guardias, de manera que el autor de los disparos ha herido al agente en el abdomen, con una escopeta. Ha sido horas después, en concreto a las 18 horas cuando el operativo ha cercado al Rambo de Requena en Andorra (Teruel). Allí se le ha detenido no sin complicaciones, de hecho, el fugitivo valenciano ha resultado herido, por lo que ha sido trasladado en el helicóptero de la Guardia Civil al hospital Miguel Servet. El agente de la Guardia Civil al que había herido también ha sido trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza y se encuentra estable.

El compañero del agente herido en el control de la Guardia Civil repelió los disparos abriendo fuego y alcanzando al 'Rambo de Requena', pero el sospechoso consiguió huir a pie. Tras este primer tiroteo, el fugitivo consiguió robar un Citroen C5 en Andorra, a unos 35 kilómetros de Muniesa. Ha sido en esta localidad donde la Benemérita ha podido dar caza al joven de 28 años natural de Sagunto. Han sido momentos de tensión y nerviosismo, así lo describían los vecinos: "Hay guardias apostados cada pocos metros y mandando a la gente que salía a comprar a sus casa. Ni siquiera permiten asomarse a balcones y ventanas. En las esquinas hay guardias armados, y también están peinando la zona de huertos". El alcalde de Muniesa, José Luis Iranzo, había dado aviso a los vecinos de la localidad para que se recluyeran en sus domicilios.

El “Rambo de Requena”, identificado ya como un joven de 28 años, delgado, de 1,85 metros, afincado en el Puerto de Sagunto y con antecedentes por robos con violencia, tiene como una de sus características más sorprendentes su modo de actuar, según avanzamos en COPE Valencia, camina permanentemente con un hato o pequeña manta oscura plegada por sus cuatro esquinas donde va guardando todos los víveres que roba a su paso por casas de campo o casetas abandonadas. Por ello se le apodó el "ermitaño". Otra de las lindezas por las que es conocido es por su torpeza al volante, tanto es así, que sufrió accidentes con los automóviles robados a su paso por las localidades del interior de la provincia de Valencia donde pertrechó sus primeros delitos.

Juan José Martínez, bodeguero en Chiva, fue uno de las víctimas de la brutalidad con la que actúa el Rambo de Requena. Así nos lo contó en COPE: “Se quedó atascado en un montículo con el todoterreno que me robó, y nada más asomarme a la ventanilla fue cuando, sin mediar palabra, me disparó”. Hasta ahora el Rambo de Requena no había herido a nadie de gravedad, y es que hasta la fecha amedrentaba a sus víctimas con perdigones de fogueo. Circunstancia que ha cambiado en el día de su detención. Según hemos podido confirmar, el disparo al Guardia Civil de Muniesa ha sido efectuado con balas de escopeta. Es la primera vez que este delincuente hiere de gravedad a un agente. De esta manera, se enfrenta a una pena mayor por haber atentado contra un agente de las fuerzas de seguridad.