Puig solicita a Bruselas que exija mayores estándares sanitarios a las importaciones de Sudáfrica

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha reunido esta mañana en Bruselas para pedir a la Comisión Europa que exija mayores medidas sanitarias en los productos importados de Sudáfrica. Esta petición se centra especialmente en los cítricos que exporta este país a la Unión Europa, y se persigue con ello frenar plagas como la falsa polilla y la mancha negra, que ha afectado a este sector en otras ocasiones.

En el encuentro, el president ha estado acompañado por la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, y por la directora general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Sandra Gallina, quien ha apoyado la petición de Puig pero ha recordado que en Bruselas las opiniones sobre el tema distan de las procedentes de la Generalitat. No obstante, Gallina ha añadido: "Tenemos que insistir, pero vamos a hacerlo con total rotundidad. Vamos a acelerar al máximo la presión en todos los ámbitos".

En esta línea, Puig se ha mostrado convincente con su propuesta y ha celebrado que la Generalitat y el sector cítrico hayan sabido llevar de forma conjunta a Bruselas esta cuestión que supone un "paso adelante importante" y sobre la que van a trabajar para que "más pronto que tarde, lo que es lógico sea real".

No obstante, ha lamentado que Sudáfrica no aplique las mismas condiciones a los productos que exporta a la Unión Europa y los que exporta a Estados Unidos. Se ha referido así al tratamiento del frío en todos los productos cítricos para garantizar la sanidad vegetal. Lo hace con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la cual defiende que este tratamiento está disponible para todos los cítricos y que el gasto que esto supone, cuatro céntimos por kilogramo, se puede asumir.

Por otra parte, desde el colectivo de representantes agrarios, quienes también han asistido a Bruselas, se muestra una visión pesimista. Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors, ha indicado que no se tomarán decisiones a corto plazo a pesar de que se entienda el problema. "No hemos visto ningún movimiento sobre el tratamiento de frío, vemos una Comisión que piensa más en la laxitud del comercio y no en la protección de la sanidad vegetal de sus productores", ha lamentado, valorando como insuficientes los controles en origen que plantea Bruselas con respecto a los cítricos sudafricanos.

Con todo ello, Puig ha insistido en que "no se habla de economía, sino de una cuestión sanitaria". "Europa debe garantizar la seguridad alimentaria", ha concluido.