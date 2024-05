¿Puede entrar una anciana en la cárcel por asesinato?

¿Puede entrar una anciana en la cárcel por homicidio? Muchas personas piensan que a partir de cierta edad ya no se puede entrar en prisión, sin embargo, esto es más una creencia popular que una certeza, ya que no existe ningún tipo de ley que recoja dicha afirmación en el código penal español, debido a que no hay edad máxima para cumplir condena por un delito.

La ley española se basa en el principio de responsabilidad penal, donde cualquier persona que cometa un delito, independientemente de su edad, puede ser condenada a una pena de prisión.





Código penal español

El artículo 91.1 del Código Penal español hace referencia a la posibilidad de suspensión de la ejecución de la pena para ciertos casos, como personas mayores de 70 años o personas con una enfermedad muy grave, tras acreditar los informes médicos al juez de vigilancia penitenciaria.

Para mayores de setenta años que tengan peligro de vida patente (Artículo 91.3) y los servicios médicos del establecimiento penitenciario así lo determinen, existe la posibilidad de que el Juez o Tribunal puedan acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la Libertad Condicional o el cumplimiento de la pena en un centro de día.

Además del peligro de vida patente, a partir de los setenta años se tienen en cuenta otros atenuantes como, el riesgo de reincidencia o los antecedentes penales





Casos excepcionales

En resumen, la ley española no establece una edad máxima para entrar en prisión. Sin embargo, la edad sí se tiene en cuenta como un factor atenuante a la hora de determinar la pena, y existen medidas alternativas a la prisión para personas mayores.

En algunos casos excepcionales, las personas mayores de 70 años pueden ser eximidas de cumplir la pena de prisión por razones humanitarias. Por ejemplo, si la persona tiene una enfermedad terminal o si su estado de salud no le permite soportar las condiciones de vida en prisión.





Qué cárcel es la que más ancianos tiene

La prisión de Valencia es la que más ancianos acoge en la actualidad, con 27 presos. En las cárceles españolas, existen módulos específicos para personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. Estos módulos están adaptados a las necesidades de este colectivo y cuentan con personal sanitario y social especializado.





Homicidios de nonagenarios

Uno de los presos más ancianos de España, tenía 91 años cuando fue encarcelado en la prisión soriana de El Burgo de Osma por asesinar a bastonazos a su compañero de habitación. Una auxiliar de la residencia se encontró al agresor en el pasillo de la habitación «bastante desorientado». Al acompañarle de nuevo a la cama, ya que llevaban acostados unas horas, se percató de lo que había ocurrido.

Otro caso similar ha tenido lugar en la localidad valenciana de Chiva, Valencia, donde una mujer de 92 años ha asfixiado a su compañera de habitación, de 96 años, en una residencia de la tercera edad. El suceso tuvo lugar en la noche del martes en una residencia de Chiva, cuando una de las internas mató a su compañera por motivos que no han trascendido.